Nyt om politik

GLOSTRUP. Uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Fremtiden for renseanlæg

GLOSTRUP. Biofos renser spildevandet for 15 kommuner, blandt andet Glostrup. Det gør de i dag tre steder. På Avedøre Holme, ved Valbyparken og på Refshaleøen. Med de nuværende prognoser for befolkningsudviklingen i de 15 kommuner og med den nuværende teknologi til at rense spildevand vil de være udfordret på kapaciteten i 2045. Derfor skal der undersøges, hvordan spildevandet skal renses i fremtiden.

Den undersøgelse falder sammen med to andre ting. For Københavns Kommune vil nemlig gerne byudvikle ved Refshaleøen. Da nye beboere ikke vil være naboer til et renseanlæg, vil de derfor gerne have flyttet det ene renseanlæg. Hvidovre Kommune vil gerne udvikle ni nye øer syd for Avedøre Holme, og kan de allerede nu sælge den ene ø til Biofos, vil det hjælpe projektet.

– Vi skal passe på, at vores borgere ikke kommer til at betale for deres visioner. Vi har fået tilføjet, at der også skal tages hensyn til den gældende ejeraftale. Der er der en beskyttelse af mindretal, så mindst 10 af 15 ejere skal være enige, sagde Leif Meyer Olsen (V), formand for Glostrup Forsyning.

Gadelamper skal måles

GLOSTRUP. Kommunen betaler for den elekticitet, som gadelamperne bruger. Tidligere har kommunen betalt et beregnet beløb, da man ved, hvor mange timer i døgnet det er mørkt og hvor meget hver gadelampe bruger af strøm. En lovændring betyder, at det nu skal måles med el-målere, ligesom i private hjem. I Glostrup vil det kræve 73 målerskabe, der koster 1,2 millioner kroner at sætte op.

Globus ændrer fokus

GLOSTRUP. Glostrup Kommune har en døgnbehandlingsinstitution kaldet Globus. Målgruppen er primært mod unge i alderen 13 til 18 år, som har psykosociale vanskeligheder. Den gruppe bliver dog ikke anbragt på døgninstitution så ofte, så lige nu er der kun et par børn på institutionen, der ellers er bygget til otte børn. Det betyder en meget høj pris per barn. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde at arbejde videre med en plan for at lave institutionen om til dagbehandling med et bredere fokus, så nogle af de børn, der i dag går på specialskoler udenfor Glostrup kan undervises på Globus. I marts skal Børne- og Skoleudvalget og Social-, Sundheds- og Seniorudvalget beslutte de nærmere detaljer for omdannelsen.

Bylisten og Konservative stemte imod ændringerne.

– Tilbud og indsatser samt dagligdagen og livskvaliteten forringes for de borgere i Glostrup, der har det sværest, sagde Dan Kornbek Christiansen (K).

Kunstgræs sneryddes ikke

GLOSTRUP. Ejby IF68 har af egen lomme fået lagt kunstgræs på den tidligere grusbane, der også fungerer som forsinkelsesbassin i tilfælde af store mængder regn. Banen tilhører dog officielt Glostrup Kommune. På kommunalbestyrelsens møde i februar blev det besluttet officielt at tage imod banen som en gave fra Ejby IF68. Der har efterfølgende vist sig en juridisk tvist med Ejby IF68, blandt andet om snerydning af banen. Palle Laustrup (SF) foreslog, at kommunen skulle rydde sne på banen, hvilket kun Enhedslisten og Bylisten bakkede op om, der var derfor ikke flertal.

Forkortelser: S: Socialdemokratiet, V: Venstre, DF: Dansk Folkeparti, SF: Socialistisk Folkeparti, EL: Enhedslisten, K: Det Konservative Folkeparti, BL: Bylisten