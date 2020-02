Penge til flere pædagoger

BRØNDBY. En økonomisk håndsrækning fra Børne- og Undervisnings­ministeriet får Brøndby Kommune til at ansætte flere pædagoger i vuggestuerne. De ekstra pædagoger vil højne kvaliteten, lyder det

Af Robert Hendel

De første 1.000 dage har afgørende betydning for et barns liv. Derfor Brøndby Kommune øge den pædagogiske kvalitet i vuggestuerne ved at ansætte flere pædagoger.

I Brøndby Kommunes dagtilbud og man er godt på vej til, at 80% af personalet er uddannede pædagoger. Det niveau ønsker kommunen at løfte yderligere, idet Brøndby Kommune har fået midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til at ansætte flere pædagoger i vuggestuerne.

– Flere uddannede vil gøre en forskel i forhold til at sætte pædagogiske indsatser i gang, der kan mindske betydningen af negativ social arv. Dermed kan vi i højere grad løfte de børn, der har det største behov og virkelig gøre en forskel for de mindste børn, hvor effekten også er størst, forklarer Charlotte Faldt Andersen, som er leder af dagtilbuddene i Brøndby Kommune.

Tilskuddet fra Børne- og Undervisningsministeriet betyder, at kommunen vil ansætte 13 ekstra pædagoger i vuggestuen i 11 forskellige dagtilbud i Brøndby.