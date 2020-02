Priser til to ildsjæle på én gang

Anette Strini Stryhn til højre fik først 2600-prisen, derefter blev Inge Mauritzen til venstre overrasket med en pris af Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank i midten. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Tirsdag aften blev der skrevet historie, da 2600-prisen blev uddelt to gange samme aften. Først til Anette Strini Stryhn, der er formand for Vallensbæk Amatør Teater. Derefter til Inge Mauritzen, der er frivillig i Ældre Sagen

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag aften var generalforsamlingen i Vallensbæk Amatør Teater netop startet, da Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank bankede på og forstyrrede. Det gjorde hun for at uddele 2600-prisen, der går til ildsjæle, der selv eller i kraft af en forening har gjort en forskel for andre.

Modtageren denne gang var Anette Strini Stryhn, der for lidt over 25 år siden var med til at starte Vallensbæk Amatør Teater og har været formand lige siden.

Det blev fejret sidste år med en jubilæumsrevy. I den forbindelse skrev vi et stort portræt af foreningen her i Folkebladet.

– Jeg kan forstå, at du kalder medlemmerne af Vallensbæk Amatør Teater for din anden familie. Et teater, som du lever og ånder for. Du har igennem alle 25 år været formand for teatret og teatret ville ikke fungere så godt, hvis du ikke var og er en del af det hele. Du bliver betegnet som noget af det sødeste og elskelige menneske, som alle kan lide, sagde Anette Meier til Anette Strini Stryhn.

Hun har over årene haft en del forskellige opgaver i den lille forening.

– Du har i årenes løb både været instruktør og har altid været med på scenen. Du har mange talenter, da du også kan synge. Du har i den grad været med til at glæde og more publikummer ikke kun fra Vallensbæk, men fra hele Vestegnen, sagde Anette Meier og sluttede:

– Anette, du er et menneske, der nyder at gøre noget for andre mennesker. Du er en ildsjæl. Derfor er det mig en ære at overrække 2600-prisen til dig.

Anette Strini Stryhn blev naturligvis overrasket og glad over prisen og var lidt rundt på gulvet. Hun kunne dog godt genkende, alt det positive, som Anette Meier havde fortalt.

– Jeg har nydt at være her, det har været som en hel familie, når vi har været samlet. Vi har en hel masse opgaver, vi skal lave, som ender ud i en forestilling. Det får vi løst i fællesskab, sagde hun.

Teatret har de sidste mange år kun lavet revyer, og det passer formanden rigtig godt.

– Jeg elsker, når folk griner. Vi har besluttet hernede, at vi kun vil lave noget på scenen, som gør folk glade og får folk til at grine. Vi skal ikke lave sådan nogle dystre forestillinger. Vi skal også selv have det sjovt, når vi laver nogle ting hernede, og det har vi, siger hun.

Endnu en overraskelse

Prisen til formanden blev fejret med et glas rødvin og lidt hygge i kælderen under Egholmskolen. Det var teatrets PR frivillige, Inge Mauritzen, der havde indstillet Anette Strini Stryhn til prisen. Hvad hun ikke vidste, var, at hun også selv var blevet indstillet og havde vundet.

– I dag er det første gang i 2600-prisens historie, at vi uddeler prisen for to kvartaler på samme aften. Jeg må indrømme, at det har været lidt særligt og jeg har i den grad glædet mig. Det har krævet ”at holde tungen lige i munden”, da jeg i løbet af den sidste måned til halvanden har talt en del med den næste prismodtager. Kære Inge. Jeg må sige, at du har været en fornøjelse at tale med i telefonen. Bare ved at tale i telefon med dig, så har jeg kunne fornemme dit engagement og energi, sagde Anette Meier.

Udover at være frivillig i teatret, er Inge Mauritzen også frivillig i Ældre Sagen, hvor hun blandt andet er ansvarlig for læsetanterne. Det var det arbejde, hun fik 2600-prisen for.

– Da Ældre Sagen i Vallensbæk i samarbejde med Vallensbæk Kommune udviklede konceptet frivillige læsetanter og -onkler, så var der brug for en frivillig koordinator. Du meldte din interesse for at tage teten og der gik ikke lang tid førend der var læsetanter og -onkler på alle tre kommunale folkeskoler i alle 2. klasserne. Konceptet med læsetanter og -onkler er siden blev udvidet og udviklet med børnehavetanter og -onkler. I dag er der børnehavetanter og -onkler på seks daginstitutioner i Vallensbæk Kommunen, fortalte Anette Meier.

For Inge Mauritzen var det faktisk arbejdet i teatret, der førte hende til Ældre Sagen.

– Jeg henvendte mig til Ældre Sagen, fordi jeg gerne ville have et lille stykke om teatret i deres blad. Så blev jeg spurgt, om jeg ikke ville lave PR for dem, det havde de ikke haft nogen til og de kom ikke i avisen. Det sagde jeg ja til, fortæller hun.

Da hun havde lavet PR for læsetanterne, blev hun tovholder på det projekt, da det gik fra at være et pilotprojekt til at være et permanent tilbud.

– Jeg kan godt lide at gøre noget for andre. Jeg kan også godt lide at have med generationsmøder at gøre. Gøre noget, hvor små børn har glæde af os seniorer. Nu kører vi på 6. år med læsetanter, og børnene er så glade for at få besøg af os. Tanterne finder også noget socialt ved at møde hinanden og de elsker også at være sammen med børnene. Derfor så trives jeg med det, siger hun.

En del af succesen for projekterne skyldes også, at Inge ikke er bange for at gå hen til fremmede og spørge, om de vil være frivillige læsetanter.

– Din entusiasme og drive gør, at du er rigtig god til at rekruttere. Du spørger stort set alle på din vej. Derudover er du fremragende til at sørge for, at der skrives i medierne om dine projekter, sagde Anette Meier.

Sprogtanter

Udover læsetanter i skolerne og børnehavetanter og -onkler i børnehaverne, er Ældre Sagen i Vallensbæk netop nu i gang med et nyt pilotprojekt, der handler om at hjælpe med at styrke børnehavebørns sprog. Her er Inge Mauritzen også tovholder.

– Det handler om at styrke sproget for børnehavebørn, der har sproglige udfordringer, men som snart skal starte i skole. Det er et supplement til sprogpædagogerne, som er i daginstitutionerne i forvejen. De får børnene i tre måneder i tre timer om ugen. Der er nogle specielle bøger, der er skræddersyet til de sproglige udfordringer børnene har, forklarer hun.