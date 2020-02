Rockabilly Night i Glostrup Kulturhus

Glostrup Kulturhus bød på Rockabilly Night i sidste fredags. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. I fredags blev der danset og swinget i Glostrup Kulturhus, da to bands førte gæsterne tilbage i tiden

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Der var trængsel allevegne og rigtig fyrrer- og halvtredserstemning i Glostrup Bio sidste fredag, der var en regnvåd aften. To bands skiftedes til at spille rockabilly, hillbilly, westernswing, rock og country, så den næsten udsolgte sal fik en helt særlig aften ud af det.

I første afdeling spillede det jyske band, JC Hawkins and His Model-A Playboys. Bandet, der er etableret i 2006, består af fem musikere. Her blev vi ført tilbage til 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne. De skriver de fleste af deres sange selv og er inspireret af idoler som Hank Williams og Merle Travis.

Wild Wax Combo har et par gange tidligere spillet i Glostrup Kulturhus. Dette festlige trekløver har spillet sammen siden 1996 og regnes for noget af det mest autentiske inden for genren. De spiller dog den vilde og rå rockabilly fra 1950’erne på deres egen måde. Denne aften var bandet udvidet til Wild Wax Five, idet fænomenale Frank Rothstein (keyboard) og Trond Clements (sax) var med.

Med denne forrygende aften er forårets koncerter skudt godt i gang. Her kan vi glæde os til gensyn med Billy Cross, der denne gang er solo, og nye navne i Glostrup Kulturhus som Elisabeth med band og Shu-bi or not Shu-bi, hvor flere af de gamle ”shubber” er med.