Så mange penge får kommunerne til pædagoger

HELE OMRÅDET. Som en del af finanslovsaftalen var der en pulje på 500 millioner kroner til pædagogisk personale i kommunerne. De penge er nu fordelt

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er nu sat beløb på, hvor mange penge hver kommune får af de 500 millioner kroner, der på landsplan er sat af til mere pædagogisk personale. Det kan både være pædagoger og pædagogmedhjælpere.

– Det har været vigtigt for SF, at pengene kun må bruges på pædagogisk personale. På den måde sikres, at pengene ikke bare forsvinder til noget andet i kommunen, men går til det de faktisk er tiltænkt, siger Ina Strøjer-Schmidt, Folketingsmedlem for SF i Københavns omegn.

Glostrup Kommune får 2,2 millioner kroner, Brøndby Kommune får 3,4 millioner kroner og Vallensbæk Kommune får 1,8 millioner kroner.

Det vækker glæde hos det lokale folketingsmedlem Kasper Sand Kjær, der som Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører har spillet en central rolle i forhandlingerne.

– Alle børn fortjener en god start på livet. Derfor tager vi nu de første skridt mod at forbedre forholdene i vores vuggestuer og børnehaver, så forældrene oplever, at der kommer flere voksne til deres børn og pædagogerne får flere kollegaer, siger han.

På landsplan bliver der givet omkring en halv milliard til mere pædagogisk personale i 2020. Herefter vil beløbet stige til 1,6 milliarder kroner i 2025, som gør, at normeringerne løbende vil blive forbedret.

– Vi fortsætter med at investere i børneområdet de kommende år, fordi vi har brug for at sikre, at der kan ansættes flere pædagoger. Det er første og vigtigste skridt mod at kunne vores vuggestuer og børnehaver et løft der kan mærkes, så alle børn får den start på livet de fortjener, siger Kasper Sand Kjær.

Selvom det nu er aftalt, hvordan pengene skal fordeles mellem kommunerne, er det ikke aftalt, hvordan pengene skal bruges internt i kommunerne.

– Vi fortsætter forhandlingerne over de næste uger. Her skal vi nå til enighed om, hvorvidt minimumsnormeringerne skal beregnes for hver institution, eller som et gennemsnit af alle institutioner i kommunen. SF kæmper for at personalenormeringen skal tælles for hver institution, da dette giver mere gennemsigtighed og dermed bedst sikrer, at de flere voksne kommer alle kommunens institutioner tilgode, siger Ina Strøjer-Schmidt.