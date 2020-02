Sjællandsmesterskaber og VM udtagelse i sjipning

Flere af pigerne fra IF32 Gymnastik skal til VM til sommer. Foto: IF32

SPORT. 20 guldmedaljer, 8 sølvmedaljer, 11 bronzemedaljer og tre titler som sjællandsmestre vandt de dygtige sjippere fra IF32 Rope Skipping Team ved Sjællandsmesterskabet 2020

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var stor spænding, da sjippepigerne fra IF32 Gymnastik deltog ved de sjællandske mesterskaber 2020.

Lørdag var der kamp til stregen om kvalifikationspladserne til VM og International Open Tournament i Canada til sommer og det var nogle glade men lettede piger, der lørdag aften kunne hænge 24 medaljer om halsen.

I rækken for de 12 til 14-årige vandt Mynte Wittenkamp, Iris Schou, Jasmina Skaarup, Ida Buttenschøn og Mathilde Andersen overbevisende og sikkert guldet samt titlen som sjællandsmestre 2020. Holdet kvalificerede sig ligeledes til, at være blandt de tre hold, der repræsenterer Danmark ved junior VM til sommer.

I rækken for de over 15-årige vandt Natacha Vincent, Emilie Petersen, Mathilde Pedersen, Karla Heramb, Ditte Buttenschøn og Amalie Nielsen hele 11 disciplin medaljer og med en samlet bronzemedalje sikrede holdet sig en plads ved International Open Tournament til sommer i Canada.

Søndag var der konkurrence for børn og unge, der har mindre erfaring med sporten og også her gjorde IF32 rigtig god figur. I rækken for de 8 til 11-årige vandt Laura Wittenkamp, Laura Petersen, Nickia Petersen, Cassandra Petersen og Kathinka Ulbæk flotte disciplin medaljer og holdkammeraterne Lea Christiansen, Maja Nielsen og Mathilde Jeppesen guldet og titlen som Sjællandsmestre 2020. I rækken for de 12 til 14-årige vandt Liva Bondesen, Maia Holde, Nanna Jørgensen, Milla Ditlevsen, Sara Poulsen og Kaya Salling ligeledes flotte disciplin medaljer.

Dagen sluttede med rækken for de 15 til 17-årige hvor Mona Larsen, Mathilde Lindberg og Sara Bondesen overbevisende og sikkert sikrede sig guldet og titlen som sjællandsmestre 2020.