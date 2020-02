Stafet For Livet Glostrup 2020 er nu en realitet

Til maj kommer Stafet For Livet til Glostrup. Foto: Stafet For Livet

GLOSTRUP. Efter et stort indledende arbejde er det nu sikkert, at Stafet For Livet i Glostrup bliver en realitet

Af Jesper Ernst Henriksen