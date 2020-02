Strandcaféen Haveje åbner i Tanghuse

Udover at være en strandcafé vil Haveje også inddrage gæsterne gennem små events og aktiviteter.

VALLENSBÆK. Burgere, skattejagt og et samlingssted for hele familien. Det er konceptet bag Haveje, der nu rykker ind i Tanghuse i Vallensbæk Strand

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Med sit cafékoncept Haveje har Jakob Friis vundet forpagtningsudbuddet for kioskbygningen Tanghuse i Vallensbæk Strand.

Jakob Friis vil skabe et livligt cafékoncept med god mad og spændende aktiviteter.

– Vi er en strandbar, og caféen er bygget ud af, hvad der lige er tilgængeligt som for eksempel træpaller og olietønder, som giver et mere råt look, siger Jakob Friis og tilføjer:

– Vores ambition er at være et sted, hvor folk ikke bare kommer for at spise, men for at opholde sig. Derfor får vi også et ”kreaområde”, hvor børnene kan male, lave drager og lege i sandkasse. Et kulturhus er måske store ord, men det er det, vi går efter.

Menuen er klassisk café-mad med burger, pomfritter, toast og salater.

Der vil være økologisk kaffe og is og til at slukke tørsten lemonade, saft, specialøl og sodavand.

Skattejagt og madevents

Haveje-cafékonceptet findes allerede flere steder på Sjælland som i Gudmindrup og Liseleje, der er kendte sommerhusområder, men i Vallensbæk glæder Jakob Friis sig til i højere grad at blive en del af lokalmiljøet:

– De andre steder er meget afhængige af turister og sæson. I Vallensbæk håber vi at få stamkunder. Vi vil gerne blive en del af lokalmiljøet og de aktiviteter, der allerede er i havnen.

En del af Haveje-konceptet er blandt andet at inddrage gæsterne gennem små events og aktiviteter. Jakob Friis fortæller, at det for eksempel kan være skattejagt for børn, madevents med besøg fra en kok udefra samt øl- og vinsmagning.

– Der er en god udvikling i gang i Vallensbæk, og vi glæder os til at blive en del af den, siger Jakob Friis, der satser på at kunne slå dørene op for den nye strandcafé omkring påske.

Åbningstiderne vil som udgangspunkt være klokken 12-20 i højsæson, og i lavsæsonen vil der kun være åbent i weekender og på helligdage.