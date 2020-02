Svanholm henter træner fra øverste hylde

SPORT. Adnan Akmal bliver ny spillende træner for Svanholm Cricketklub. Han kommer med erfaring fra det pakistanske landshold, en trænerkarriere i hjemlandet og på de britiske øer

Af Robert Hendel

Til april får Svanholms bedste cricketspillere ny træner, og det er noget, som ledelsen i klubben ser frem til. Det er lykkedes ledelsen i Svanholm at overtale pakistanske Adnan Akmal til at blive spillende træner i klubben. Den 34-årige træner har spillet 20 tests for Pakistans cricketlandshold, som er et af de førende hold i verden. Dermed bliver han den første testspiller, der kommer til en dansk klub.

– Det er et utroligt scoop, vi har fået, og vi er voldsomt stolte over, at en testspiller vil til os, siger næstformand Søren Nissen om den kommende træner, der blandt andet har stået i spidsen for klubber i England og Irland.

Fætters anbefaling

Adnan Akmal er en af tre brødre, der alle har repræsenteret det pakistanske landshold. Han er en kendt person i Parkistan, som han var keeper for, og scorede 6.415 points i kampe på højeste niveau. At det er lykkedes at hente en så profileret spiller til Danmark, kan Svanholm takke Adnan Akmals fætter for.

– Vi ringede til en kontakt i New Zealand, som henviste os til en fastbowler i England, som vi havde besøg af for nogle uger siden, og som trænede sammen med nogle af vore spillere. Efter nærmere overvejelse ville han dog pleje sin karriere i England, siger Søren Nissen.

Adnan Akmals fætter var så imponeret af Svanholms faciliteter, at han henviste dem til Adnan Akmal, der en uge senere underskrev kontrakten. Svanholm blev nummer to sidste år, og Søren Nissen håber, at holdet med Adnan Akmal i spidsen kan nå helt til tops i den kommende sæson.

