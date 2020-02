Tag på studietur til Ishøj

DEBAT. Af Torben Kragh Amalieparken 24 2665 Vallensbæk Strand

Det er blevet ganske normalt, at kommunalpolitikerne tager på studieture for at blive inspireret af andre kommuner.

Næste studietur for Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen og måske teknisk udvalg kan klares på cykel. De bør køre en tur til naboerne i Ishøj for med egne ører at vurdere støjen i Vildtbaneparken og på Voldstien. Her er Ishøj Kommune godt igang med at anlægge en jordvold mellem Køge Bugt Motorvejen og Voldstien. Jordvolden gør en enorm forskel, selv om den endnu ikke er færdig og uden tvivl vil få endnu mere effekt, når den bliver beplantet. Studieturen kan derefter gå videre til boligområderne omkring Gjeddesdalvej i Vallensbæk, også naboområde til Køge Bugt Motorvejen. Her er områderne beskyttet mod motorvejsstøjen af en støjskærm. Forskellen – med identiske vindforhold – mellem de to boligområder er markant. Det behøver man hverken hjælp fra eksperter eller støjmålinger til at kunne vurdere.

Derfor kan det undre, at Vallensbæk Kommune afviser en gratis støjvold langs Holbækmotorvejen ved Vallensbækvej.

En støjskærm kan være en nødvendig løsning langs veje, hvor der ikke er plads til en støjvold, der i sagens natur skal have en vis bredde.

Langs Vallensbækvej er der imidlertid rigelig plads til en jordvold, der mod Tueholmsøen kan fortsætte som støjskærm, fordi dér er der ikke plads til en vold.

Det kan ikke være hensynet til borgerne i Vallensbæk Nord, der får det konservative flertal at sige nej til en støjvold. Hvad er så forklaringen?

Er der planer om byggeri på striben mellem motorvejen og Vallensbækvej? Og i givet fald? Boliger, kontorer eller kommunale institutioner? Der er plads til både vold og eksempelvis kontorer.

Det ville klæde borgmesteren at fortælle, hvilke planer han har, som ikke kan kombineres med den bedste løsning, en støjvold?

Svar: En støjskærm på seks meter

Af Jan Høgskilde (K)

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Torben Kragh synes vi skal besøge støjvolden i Ishøj. Naturligvis har vi talt med Ishøj, men en støjvold er bare ikke den bedste løsning for Vallensbæk. For som om skrevet i andet indlæg – så er støjvolden ikke uden udgifter for Vallensbæk kommune, da der er afledte udgifter uanset, hvor gratis jorden måtte være. Jeg har tidligere nævnt de ledninger, der ligger i jorden, så det vil jeg ikke gøre mere ud af her.

En støjvold vil naturligvis reducere støjen i dele af Nordmaren, det er bare ikke den bedste løsning – det er en støjskærm på seks meter. Det har vi fået bekræftet af både vores rådgiver Rambøll og Vejdirektoratet. Vi har undersøgt mange muligheder og det er konklusionen, så derfor er det naturligvis den løsning vi vil arbejde for, da det er den der hjælper flest mennesker i Nordmarken. Det betyder ikke, at man ikke kunne løse det på den måde som Torben Kragh foreslår, men det er bare ikke optimalt og den vores rådgivere anbefaler som den bedste .

For god ordens skyld, så er der ingen planer om at bygge på området – så det er altså ikke det, der spiller ind.