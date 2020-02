Transportminister: Vi prioriterer støjbekæmpelse i områder med mennesker

Transportminister Benny Engelbrecht kom ikke med konkrete løfter til Henrik Rasmussen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Transportminister Benny Engelbrecht var mandag formiddag på besøg i Vallensbæk Nord for at lytte til trafikstøj. Han talte positivt om støjbekæmpelse, men borgmesteren vil gerne snart se handling

Af Jesper Ernst Henriksen

På Nørrebred i Vallensbæk Nord bor Søren Boy Holst og hans familie. De hører støjen fra motorvejen i og omkring Vallensbæk hver dag som en konstant susen.

– Det er især i haven om sommeren, hvor man gerne vil sidde og nyde stilheden. Jeg har en nabo. Når jeg besøger ham og vi sidder i læ af huset, så er der nogenlunde stille, men så snart man går rundt om hjørnet og kommer ud i det åbne, så er støjen der igen. Så har man ikke den ro, sagde han mandag formiddag til transportminister Benny Engelbrecht (S), der var på besøg.

Ministeren var blevet inviteret af borgmester Henrik Rasmussen (K). Den tidligere regering (V, LA, K) og Dansk Folkeparti lavede før valget en trafikaftale, der blandt andet prioriterede støjsikring ved motorvejen i Vallensbæk Nord. Det forlig er der ikke længere flertal for, så i løbet af i år skal den nye minister forhandle et nyt forlig på plads.

– Vi er nødt til at kigge på støj i en større sammenhæng. Hvis man for eksempel forlænger Kalundborgmotorvejen, så skal vi huske, at når man laver noget et sted, så kan det give effekter et andet sted. Der er støjudfordringer rigtig mange steder i Danmark, især her i hovedstadsområdet, men også ved Odense og Nyborg, hvor der går store motorveje forbi, sagde transportministeren og lovede en pulje til støj.

– De skal have en størrelse, hvor de kan gøre en forskel. Hvor store, det må vi se på, når vi når til forhandlingerne, jeg har ingen ambitioner om, at de skal være mindre end den forrige regerings, sagde han.

I fordelingen af sådan en pulje, vil et område som Vallensbæk Nord ifølge ministeren blive prioriteret højt.

Har hørt det før

Borgmester Henrik Rasmussen var glad for, at transportministeren kom på besøg, men han var ikke helt tilfreds med de svar, han fik fra ministeren.

– Jeg har hørt det før, og jeg vil gerne se action. Jeg synes det igen bliver bekræftet, at transportminister X nu har været herude og har konstateret det samme, som de foregående også har hørt. Det her er ikke ynk, det her er nødvendigt, det her skal prioriteres allerhøjest, siger han.

Han mener, at man burde lave en mindre trafikaftale om de mest åbenlyse ting, såsom støjsikring i Vallensbæk.

– Jeg har set det stå i det forrige forlig. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke bare kan melde ud, at der er nogle ting, der er ’ment to be’, hvor denne her strækning er en af dem og den er ikke til forhandling. Alle, der har været her, siger, at det her er vigtigt. Så kunne de sige, ’bare rolig, den er med’ men det hører jeg ikke nogen sige, det bliver politikersnak, siger han.