Udligningsreform: Stort minus i Vallensbæk – Stort plus i Brøndby

HELE OMRÅDET. I Brøndby er der udsigt til et plus på 35 millioner kroner, i Vallensbæk et minus på 17 millioner og i Glostrup et plus på lidt over en million i regeringens oplæg til en reform af udligningen

Af Jesper Ernst Henriksen

Regeringen præsenterede i sidste uge sit udspil til en reform af udligningen mellem kommunerne. Formålet med udligningen er at give penge til de kommuner, som har store udgifter til for eksempel arbejdsløse eller pensionister, mens kommuner med store indtægter på grund af mange højtlønnede borgere skal betale.

Kriterierne for denne udligning skal forhandles over de kommende måneder, og det er de forhandlinger, regeringen er kommet med et oplæg til. Fredag eftermiddag kom beregningerne for, hvad oplægget vil betyde for hver enkelt kommune. I Glostrup vil det betyde et plus på 1,4 millioner kroner, i Brøndby et plus på 35,1 millioner kroner og i Vallensbæk et minus på 16,7 millioner kroner.

Det vækker selvfølgelig forskellige reaktioner ved de tre borgmestre.

I Glostrup forventer John Engelhardt (V) ikke, at 1,4 millioner kroner vil kunne mærkes på økonomien.

– Ikke det fjerneste, siger han.

I Vallensbæk vil de 16,7 millioner betyde, at der skal vælges mellem skattestigninger, velfærdsforringelser eller brug af kassebeholdningen, der jo naturligvis kun kan være en midlertidig løsning.

– I Vallensbæk bliver hver en 5-øre vendt, og vi er blandt de mest effektive, når man regner på, hvad det koster drive kommune pr. indbygger. Vi har i forvejen en højere skat end vores nabokommuner, og nu kan vi så ’få lov’ til at sætte skatten yderligere op for at betale for andre kommuners forbrug. Det er helt skævt, siger Henrik Rasmussen.

I Brøndby vil det glæde borgmester Kent Magelund, hvis det ender med, at kommunen får penge.

– Jeg er selvfølgelig glad for, at regeringen lægger op til at give os 35 millioner kroner, siger han.

Kritik af kriterierne

I første omgang er det kun beskrevet i meget brede vendinger, hvad der ligger til grund for de tal, som regeringen har meldt ud. Det skaber lidt nervøsitet ved borgmestrene.

– Det, som ikke er offentliggjort, er en række detaljer om, hvad der flytter hvad. Djævlen sidder nogle gange i detaljen, der kan vi ikke se, om de 1,4 millioner kan forsvinde med et pennestrøg eller om det er noget, der flytter sig fra år til år, siger John Engelhardt.

De kriterier han har set, har han dog ikke været tilfreds med.

– Vi har valgt at prøve at spare meget på vores administration, så vi bruger penge borgernært, det bliver vi straffet for. Vi har også en lav skat, det bliver vi også straffet for. Vi kunne sænke grundskylden og hæve kommuneskatten, så ville tallene være anderledes, siger han.

Henrik Rasmussen er heller ikke tilfreds med de kriterier, som han har set.

– Der er slet ikke nogen incitamentstruktur i den udligningsmodel, der er foreslået. Alle dem, som ingenting gør, de bliver belønnet i al fremtid. Vi prøver via forebyggelse at sørge for, at vores ældre mennesker holder sig raske. Det er der ikke noget incitament for at gøre. Vi er rigtig gode til at få folk i arbejde, det bliver vi ikke belønnet for, tværtimod bliver vi straffet for det. At få tosprogede integreret bliver man straffet for. Det giver ingen mening. Vi prøver at løse en samfundsmæssig opgave, det bliver vi straffet for, det er dybt urimeligt, siger han.

Ros til kriterierne

Omvendt mener Socialdemokratiet, at det er en fair udligning af de forskelle, der er på kommunernes borgere.

– Det er en socialt retfærdig reform. Den tager hensyn til nogle af de sociale udfordringer, som vi er særligt ramt af på Vestegnen, så jeg synes regeringen skal kæmpe for, at få det her vedtager, siger Kasper Sand Kjær (S), der er valgt til Folketinget fra Ballerupkredsen.

Det samme mener Kent Magelund.

– Hvis kriterierne er, at der er så mange kriminelle, der er så mange uden uddannelse, der er så mange på overførselsindkomst, der er så mange indvandrere, så skal vi jo have meget, siger han.

Han glæder sig dog også til at se de nærmere beregninger.

– Jeg er spændt på at finde ud af, hvad det betyder for finansieringstilskuddet, som vi plejer at få på 33 millioner, vi plejer også at få nogle paragraf 19 midler, siger han.

Fra et andet medlem af Folketinget fra Ballerupkredsen lyder det, at kriterierne er blevet for komplicerede.

– I dag er det blevet så kompliceret, at man nærmest skal have eksperter ansat til at regne det ud. Der er konsulenter, der tjener penge på at rejse rundt i landet og fortælle kommunerne, hvordan de kan tjene penge på udligningssystemet. Det er jo ikke meningen, siger Kim Valentin (V).

Forhandlinger

Regeringen skal nu forhandle med de andre partier i Folketinget. Der står partierne et stykke fra hinanden.

– Det er jo ikke færdigt endnu, men vores formand har sagt, at det ligger ikke lige på en plade, det der er meldt ud. Der er brug for, at man ser på det igen. Man går ind i forhandlingerne og ser, om man kan finde en løsning. Der er nogle vanskeligheder i at se det her som en samlet løsning, siger Kim Valentin.

John Engelhardt mener, at Venstre burde forkaste forslaget fuldstændig.

– Det er en form for designerpolitik. Det her er primært designet for at flytte en hel masse væk fra hovedstaden og sørge for, at det lander i typisk Socialdemokratiske kommuner. Det ser man på den nye landsudligning og den måde man fjerner hovedstadsudligningen og laver hovedstadsudligningen igen, siger han.

Han mener, det ligger meget langt fra noget, som Venstre skal skrive under på.

– Om Venstre på Christiansborg mener det samme, det ved jeg lidt mere om, når jeg har talt med de andre i Venstre, siger han.