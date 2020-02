Udstilling med Majken á Grømma

I marts kan man opleve Majken á Grømmas værker i Brøndby Kunstforening.

BRØNDBY. I marts måned kan man opleve kunstneren Majken á Grømmas værker på Brøndby Kunstforening

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Fra mandag den 2. marts kan man opleve en ny udstilling hos Brøndby Kunstforening. I samarbejde med Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger bliver det Majken á Grømmas værker, man kan opleve.

Majken á Grømma havde malet siden 1981, men det var ikke før 2006, at hun besluttede sig for at give maleriet sin fulde opmærksomhed. Få år efter begyndte hun også at få en interesse for keramikken. Periodisk havde hun eksperimenteret med den japanske raku teknik, men arbejdede primært med stentøjet. Motiverne er som på lærred og papir, og ved hjælp af keramisk kridt tilføjede hun tegningens karakter. Materialerne er primært akryl på lærred eller blandform på papir.

Hun var en autodidaktisk kunstner, hvorfor hun selv har tilegnet sig viden om sit fag. Hun havde en lang række væsentlige udstillinger i Danmark, men også i udlandet på sit CV og modtog flere priser og hædersbevisninger. Og i marts måned kan man så opleve hendes værker hos Brøndby Kunstforening.

Onsdag den 4. marts klokken 17.30 er der fernisering, og foreningen byder her på et glas og lidt snacks. Alle er velkomne, og det er ganske gratis.

Udstillingen kan ses til og med lørdag den 28. marts.