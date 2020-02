Ungdomsforsker talte om klubbernes nye formål

Søren Østergaard talte med forældre om, hvad deres børn får ud af at gå i klub. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Ungdomsforskeren Søren Østergaard gæstede Pilehaveskolen, hvor han talte om, hvad fritidstilbuddenes funktion er, når børn kan være sammen med deres venner digitalt 24 timer i døgnet

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var pænt fyldt i det lille auditorium på Pilehaveskolens campus, da ungdomsforskeren Søren Østergaard var forbi. Han var inviteret af skolebestyrelsen og ungdomsskolen til at tale om emnet Hvordan kan vi få flere børn og unge til at vælge de fritids- og klubtilbud der er i kommunen – både frivillige og kommunale?

– Der er nogle rammer, der har ændret sig, der gør, at ungdomsklubber han ændret funktion, sagde han og kom med et eksempel.

Hans egen datters bedste veninde er fra Nordjylland. De to kan tale med hinanden om næste alt – de har bare kun mødtes en enkelt gang, hvilket var fem minutter ved et tilfælde på Københavns Hovedbanegård.

Det er altså ikke længere nødvendigt at komme i skolernes klubtilbud eller til fodboldtræning for at være sammen med vennerne – det kan man være digitalt.

Til gengæld kan børnene få noget andet ud af at gå til fritidsaktiviteter.

– Der er nogle børn i 4. klasse, der aldrig rækker hånden op i timerne, men rækker hånden op hele tiden, når de er til fodboldtræning. Det er svært at være et fodboldhold, hvis spillerne er bange for at række hånden op. Kan vi lave sådan nogle arenaer, hvor vi lærer børnene at række hånden op, så de også gør det i skolen?, spurgte han forældrene.