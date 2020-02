Unge foreslog, forhandlede og fordelte 70.000 kroner

Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Tirsdag var der ungerigsdag for alle 8. klasser på Glostrup Skole, der skulle fordele 70.000 kroner. Der var forslag om alt lige fra nye net i fodboldmålene til en renovering af teatersalen, så den ikke længere var farlig for elever og lærere

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag formiddag var der en intens stemning i den store sal under biblioteket. I den ene ende af salen stod to lange borde. Ved dem sad politikere og nogle udvalgte elever fra 8. klasserne på Glostrup Skole. Senere på dagen skulle de træffe nogle vigtige beslutninger – nemlig hvordan 70.000 kroner skal fordeles. Men først skulle repræsentanter fra hver klasse op og fortælle, hvad de gerne vil bruge pengene på.

Repræsentanterne stod midt mellem de to borde og fremlagde deres idéer. På stolerækker i den anden ende af lokalet sad resten af 8. klasseeleverne og lyttede og heppede.

Hver 8. klasse havde lavet tre projekter. Ét, der måtte koste op til 30.000 kroner og to, der måtte koste op til 10.000 kroner. På den måde var det sikkert, at de 70.000 kroner, der i alt var til rådighed, ville række til flere projekter.

På forhånd har Glostrup Ejendomme kigget alle projekter igennem for at finde ud af, om elevernes økonomiske beregninger er realistiske. Eleverne har selv tjekket priser på forskellige indkøb på nettet, så det meste er heldigvis noget, der kan lade sig gøre. I alt er der derfor 18 projekter.

Projekterne handler alle sammen om at forbedre elevernes studiemiljø. Blandt de 18 forslag er der derfor mange forslag om sofaer til fællesarealer på skolerne, som eleverne kan slappe af i, når de har pauser eller kan bruge til gruppearbejde.

– Vi har ikke rigtig plads til at sidde og hygge i pauserne. Det kunne være hyggeligt at være sammen på tværs af klasserne. Nogle gange sidder vi på trapperne, når vi skal lave gruppearbejde, sagde for eksempel eleverne fra 8. P på Nordvangskolen.

De havde også et forslag om at få købt nye net til fodboldmålene på Nordvangskolen.

– Der er ikke nogen net i vores fodboldmål, så vi bruger mere tid på at hente bolden, efter vi har scoret, end vi bruger på at spille fodbold. Det er derfor ikke særlig fedt at score. Vi er med i skolefodboldturneringen, men vi kan ikke spille på vores egen fodboldbane, fordi vi ikke har nogen net, så vi spiller enten på Glostrup Stadion eller i Ejby, forklarede eleverne.

Deres parallelklasse fra 8. I på Nordvangskolen foreslog lidt i samme boldgade, at der skulle nye net i basketballkurvene i skolegården.

Spændende arbejde

På skolerne har eleverne arbejdet med projekterne hele vejen fra idéudvikling til beregning af økonomien i projekterne til at lave en god præsentation af projekterne.

– Jeg synes, det har været spændende. Man får mulighed for at ændre noget på skolen. Vi har været rundt og kigge på skolen i stedet for bare at sidde i klasselokalet, forklarer Daniella Muwanguzi fra 8. P på Nordvangskolen.

8. P er en performance-klasse. De bruger derfor teatersalen på skolen en del, og deres ene forslag var en renovering af salen til 30.000 kroner.

– Lokalet er meget slidt. Gardinerne er for eksempel meget slidte og den ene gang vi havde undervisning var vores lærer lige ved at få en metalklods i hovedet. Vi vil gerne kunne bruge salen uden risiko for at komme til skade, forklarede eleverne.

De var kommet frem til, hvad de gerne ville foreslå på demokratisk vis.

– Vi snakkede om, hvad vi godt kunne tænke os og så stemte vi om, hvilke idéer vi syntes var bedst. Jeg tænkte meget på den linje vi har. Vi er performance-linje, så jeg tænkte på, hvilke ting, vi skal bruge til det. Jeg tænkte også over, hvad de andre på skolen kunne bruge, sagde Daniella Muwanguzi.

En demokratisk proces

Efter alle klasser havde fremlagt deres idéer, blev dommerpanelet send ud for at forhandle. Her var seks af partierne fra kommunalbestyrelsen repræsenteret ligesom hver klasse havde repræsentanter. Eleverne forsøgte selvfølgelig at overbevise politikere og andre elever om, at de skulle stemme på deres projekter. Der var dog også nogle, der fik lært lidt om klassisk politisk forhandlingsteknik. De gik rundt blandt politikere og elever og forsøgte at lave alliancer efter ’hvis I stemmer for vores forslag, så stemmer vi for jeres’ princippet.

For repræsentanterne fra 8. I på Skovvangskolen var det dog ikke den måde, de gik til forhandlingerne.

– Det har været super spændende at se, hvordan politikere forhandler, sagde Manahil Noor.

– Vi har kigget meget på argumenterne. Det var også lidt vores argumenter, der betød vi vandt. Jeg synes, man skal stemme på det, man helst vil og ikke efter taktik, supplerede hendes klassekammerat Mauritz Otzen.

Deres klasse fik penge til et projekt om sofaer og et airhockey-bord i fællesarealerne, som skal styrke fællesskabet på tværs af klasserne i udskolingen.

– Det er vi super glade for, vi har arbejdet meget med at planlægge det projekt, siger Mauritz Otzen.

Det fik penge

Efter stemmerne var talt op, kunne borgmester John Engelhardt fortælle, hvilke projekter, der var blevet valgt.

Projektet med flest stemmer endte med at blive en renovering af teatersalen på Nordvang. Flere af de stemmeberettigede talte for, at det var et nødvendigt projekt, når nu der er performancelinje på skolen.

Det andet projekt, der blev valgt, var fra 8. K på Søndervang, der havde foreslået, at der blev indkøbt mikroovne og el-kedler til alle klasser i udskolingen. Mange elever i udskolingen spiser kebab eller usundt mad fra et nærliggende supermarked til frokost. Eleverne mente derfor, at en mikroovn, hvor man kunne varme resterne af familiens aftensmad fra dagen før, ville giv mere sundhed og modvirke madspild. El-kedlerne skulle bruges til at koge vand til nudel-kopper.

Det tredje projekt stod 8. A fra Vestervang for. De havde foreslået affaldssortering i tre segmenter i alle klasser på hele Vestervangskolen. Det fik mange roser fra især politikerne, der alle gerne ville tale for den grønne dagsorden. Flere af dem talte om at forsøge at finde penge til at brede projektet ud til alle afdelinger af Glostrup Skole.

Det fjerde forslag, der fik penge, var forslaget om sofaer og air-hockey på Skovvangskolen.

Det femte forslag, der fik penge, var et forslag fra 8. B på Vestervang, der gerne ville have skoleskabe til egen klasse. De har i dag deres ting i nogle kasser inde i klassen, som fylder meget i et lille lokale, derfor ville de gerne have penge til skabe på gangen.

Det sjette og sidste forslag, der fik penge, var fra 8. N på Søndervang. De ville gerne have penge til ventilatorer i klasserne. Især i klasselokalerne, der vender ud mod hovedvejen kan man ikke have vinduer åbne under undervisningen, da der er for meget larm fra vejen. De ville derfor gerne have blæserne til at skabe luftcirkulation i timerne.

Bliver sikkert godkendt

Efter dagen var slut, var det en tilfreds borgmester, der havde set elevernes engagement.

– Jeg synes, det er gået rigtig fint. Der har været en god stemning med mange entusiastiske indlæg, eleverne har talt godt for deres projekter. Man kunne også se resultatet af, at nogle fremlagde tingene på den rigtige måde. Det gav flere stemmer, når man havde gjort noget ud af det. Det kan give inspiration til næste år, sagde han.

Han bed også mærke i, at der var forskellige tilgange til forhandlingerne blandt eleverne.

– Det har været en god og demokratisk proces, hvor elever har forsøgt at overbevise hinanden og har forhandlet. Der er lidt forhandlinger og handel over det, hvis vi gør det, så gør I det. Det, er der nogle, der er bedre til end andre. Sådan er det også i kommunalbestyrelsen, sagde han.

Nu skal projekterne godkendes af Børne- og Skoleudvalget. Det bliver formentlig en ren formalitet.

– Det er en formel ting, at det skal i udvalget, vi må ikke give en blankocheck. Det er skoleleverne, der skal bestemme og vi har på forhånd frasorteret de projekter, der ikke kan lade sig gøre, sagde borgmesteren.