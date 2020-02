Vestforbrænding klar med aktiviteter for små og store børn

Vestforbrændings børne-område Skraldelev er åbent i vinterferien - uanset om det er uge 7 eller 8. Foto: Vestforbrænding

GLOSTRUP. Vestforbrænding fylder 50 år, og i den anledning kan børnefamilier få et unikt indblik i arbejdet hos Danmarks største affaldsselskab. I uge 7 og 8 kan skolebørn og deres forældre komme til workshops og opleve affaldets skjulte potentiale via øvelser og eksperimenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Det kan være svært for børn at forstå, hvad komplekse begreber som ressourcer, cirkulær økonomi, miljø og genanvendelse helt præcist betyder. Og måske bliver selv mor og far lidt udfordrede, når de skal forklare de abstrakte ord til næste generation hjemme ved middagsbordet. Men i uge 7 og 8 er der mulighed for, at børn og deres voksne på kreativ vis kan få konkrete svar på, hvorfor det er vigtigt, at vi sorterer affald og genbruger så meget som muligt.

Som et initiativ i forbindelse med Vestforbrændings 50-års jubilæum kan man komme på besøg og bogstaveligt talt få fingrene ned i skraldet. Formålet er at få gjort et stort samfundsanliggende nærværende for børnene og give dem et indblik i affaldets mange muligheder.

– Det er vigtigt for os, at både børn og voksne får en forståelse for, at affald ikke ”bare” er affald, men at det er ressourcer, som kan bruges igen og igen. Når du sorterer dit affald, er du med til at give det et nyt liv og på den måde gøre en vigtig forskel. Den bevidsthed vil vi gerne give børnefamilierne, samtidig med at budskabet pakkes ind i en god oplevelse med leg og wauw-effekt, fortæller Agnete Blum, der er formidlingskonsulent hos Vestforbrænding, og som har været med til at udvikle de nye workshops.

Vestforbrænding håndterer affaldet fra 900.000 danskere fordelt på 19 østsjællandske kommuner, og på forbrændingsanlægget i Glostrup bliver affaldet omdannet til varme og elektricitet. En proces som kan være svær at forstå, men som bliver konkretiseret på børnenes vej gennem forbrændingsanlægget.

Danmark er det EU-land, som producerer mest affald pr. indbygger, og man håber derfor på at kunne hjælpe næste generation på vej med nogle gode vaner og en ansvarlig adfærd i forhold til genbrug og affaldssortering.

Workshops

Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 7 og 8 er der to forskellige workshops for familier med børn i aldersgrupperne 6-10 år og fra 11 år og op.

Iført sikkerhedshjelm og den karakteristiske, gule vest kommer alle med på rundvisning og oplever affaldets vej fra skraldebilen til afbrænding, når restaffaldet bliver til elektricitet og varme i de 1.000 grader varme ovne.

De yngste kommer derefter på besøg i minibyen Skraldelev, hvor der både er huse og genbrugsstation. Her kan man blive klogere på, hvordan affaldet skal sorteres, og hvad der sker med det, efter det lander i de forskellige skraldespande.

De store børn kommer med i forsøgslokalet og eksperimenter med kemiske og fysiske forsøg, der viser nogle af de processer, som sker på anlægget hver eneste dag.

Næsten 28.000 gæster lagde sidste år vejen forbi Vestforbrænding, hvoraf størstedelen var skolebørn, der også i skolen havde om klima og grøn omstilling.