Vigtige gadgets til overlevelsesturen

SPONSORERET INDHOLD: Endelig! Du og dine venner har endelig fået taget jer sammen og planlagt den fedeste overlevelsestur. Nu har I også snakket om den så længe, men så er der kommet først det ene og så det andet i vejen. Men nu er datoerne booket i kalenderen, og I er klar til at tage afsted - eller er I??

Af Randi Salzwedell

For hvad er egentlig vigtigt at have med, når man skal på overlevelsestur? Var man bare Bear Grylls, så kunne man jo klare sig med et par shorts og en piberenser, men når man som helt almindelig person skal ud og prøve kræfter med naturen, så kan det være en god idé at planlægge lidt og sørge for at få pakket de rigtige ting. Det er selvskrevet, at mad er vigtigt, så det vil der ikke bliver brugt ekstra krudt på i denne sammenhæng – køb noget der kan holde sig og ikke vejer for meget, så er du godt på vej.

Her er nogle gode bud på, hvad der ellers er vigtigt at have med på overlevelsesturen:

Mange muligheder indenfor gadgets

Listen over gadgets til den moderne overlever, kan man nok nærmest skrive en tyk bog om – den findes sikkert allerede, så hvis du ikke kan få gadgets og udstyr nok, så gå på jagt efter den bog.

Er du derimod typen, der gerne vil afsted på turen med kun det mest nødvendige grej, så du ikke skal slæbe for meget og faktisk opleve, at det er en overlevelsestur, så vil vi foreslå, at du som minimum medbringer en god robust stavlygte, som fås hos PlusLED, en schweitzerkniv med de mest basale værktøjer, der kan være rare at have ved hånden, noget reb og et ur. Hertil kan du naturligvis også medbringe din mobiltelefon, så der er en livline til omverdenen, hvis I får våde fødder eller løber tør for feltrationer.

En stor rygsæk

Det giver næsten sig selv, at man skal have en taske med på turen. Men sørg nu for at tage en god stor rygsæk med. Der er ikke noget værre end at få brug for lidt ekstra plads undervejs og opdage, at man i forvejen har proppet sin lille taske til renden.

Husk gerne et regncover til tasken også, hvis du skal et sted hen, hvor der kan komme til at regne, så dine ting ikke bliver våde.

Solidt tøj og gode vandrestøvler eller vandresko

Ordet overlevelse siger næsten det hele. Du har ikke lyst til at sidde ude i vildmarken i dit fine tøj og laksko og pive over, at du får våde tæer og vabler.

Sørg for at tage noget solidt tøj på, der passer til forholdene, og som du kan bevæge dig frit og komfortabelt i. Hvis du skal være afsted længe og uden mulighed for at tage hele rejsekufferten med, så vælg noget åndbart som kan transportere sveden væk fra kroppen. Så holder både du og tøjet sig frisk længere.

Til fødderne er det allerbedste, hvis du får investeret i et par gode vandrestøvler eller vandresko. Vær blot opmærksom på, at det kan være en rigtig god idé at gå dem til i god tid inden turen, da de fleste vandresko lige skal traves varme, så du undgår at de skarver og giver vabler. Et ekstra tip mod vabler er at købe dem i en størrelse, hvor de med en tyk sok på, sidder helt tæt til foden, så den ikke kører op og ned af hælen, når du går. Og husk alligevel noget vabelplaster. Når du først er derude, er der langt til apoteket.

Sovepose

Husk en god sovepose, der passer til temperaturen i det område, turen går til. Det er rart ikke at fryse om vinteren, men det er også rart at kunne komme af med varmen om sommeren. De fleste soveposer har angivet, hvilke temperaturer, de er velegnede til.

Telt

Alt efter hvor meget tryk på overlevelse, I ønsker for jeres tur, kan I naturligvis overveje helt at droppe teltet og sove under åben himmel sammen med de vilde dyr. De fleste vil dog nok foretrække at kunne lyne op og lægge sig tørt og godt i et telt, når mørket falder på.

Her er det bedste råd ikke at få købt et for billigt telt. Man kan få dem helt ned til få hundrede kroner, men man får ofte det, man betaler for.

Når ovenstående er på plads, burde du nu være klar til nogle vilde dage ude i det fri. Rigtig god tur!