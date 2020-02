Vollyball kvinder er klar til årets slutspil

Nr. 2 Tajma Muharemovic i en hævning. Foto: Vislerphoto

SPORT. Efter en 3-0 sejr over Team Køge er Brøndby Volleyball Klubs Volleyliga kvinder klar til årets slutspil

Af Tina Michaela Møller

I lørdags mødte kvinderne fra Brøndby Volleyball Klubs Volleyliga Team Køge og efter en intens kamp, vandt Brøndby kvinderne en 3-0 sejr over Team Køge. Derfor kan kvinderne fra Brøndby nu gøre sig klar til årets slutspil med et fint udgangspunkt.

Sejren var samtidig en fin generalprøve, som tankede selvtillid inden næste weekends Final-4 i landspokalturneringen, og dette var måske det vigtigste, da kampens resultat ikke havde indflydelse på placeringen i grundspillet, hvor Brøndby allerede inden sidste runde havde sikret sig 2. pladsen

Brøndby var meget bevidste om, at kampen var den sidste mulighed for at få afprøvet nogle ting, efter de seneste ændringer i spillertruppen. Det var således et yderst motiveret hold, der gik på banen, og især Jaime Kosiorek var godt spillende ved nettet. Hun vandt således fem ud af seks angreb i første sæt, og det lykkedes således kun Team Køge at score et enkelt point i hver rotation, mens Brøndby scorede noget mere flittigt og bragte sig i front med 13-5 – en føring der holdt sig stabil frem til sættets afslutning ved 25-16.

Team Køge kom noget bedre fra start i andet sæt og lagde sig i front frem til 8-6, og selvom de fightede sig med fantastisk forsvarsspil, tog Brøndby også andet sæt med stillingen 25-18.

Team Køge kæmpede ufortrødent videre og deres flotte forsvarsspil gjorde det svært for Brøndby at lave point. Da der samtidig blev lavet en del flere fejl i angrebet, kom Team Køge i front med 10-3. Brøndby kom dog godt efter og fik matchbold ved 24-23, men Team Køge overlevede, og der måtte yderligere to dueller til inden Brøndby kunne trække sig sejrende ud med 26-24.

Ny assisterende coach

Kampen var debut for en ny assisterende coach på bænken. Efter. at Martin Henningsen som følge af en udstationering i udlandet har måttet forlade holdet, har Brøndby været på udkig efter en kvalificeret erstatning, og det er lykkedes til fulde.

Den dygtige, australske coach, Lauren Søderberg, der er dansk gift med den tidligere beachvolley landsholdsspiller Bo Søderberg, er efter at have været bosat i Australien, nu rejst til Danmark.

Det er med stor glæde, at man i Brøndby er lykkedes med at få en aftale i hus med den dygtige coach, som har erfaring fra både volleyball og beachvolleyball. Lauren har således været olympisk coach for det australske beachlandshold og har en kåring som ”International coach of the year” på sit CV.

Kampen mod Team Køge var det første tegn på et godt samarbejde mellem hende og Jens Bang. Et samarbejde, der gerne skulle bære frugt, når Brøndby allerede på fredag klokken 15.00 skal spille semifinale i landspokalen, når de i Final-4, som afvikles i Aarhus, møder Holte IF.