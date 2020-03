162 talenter fejret ved årets idrætsprisfest

Borgmester Henrik Rasmussen i en bordtennisduel mod Mie Skov.

VALLENSBÆK. Der var præmier, bobler og bordtennisdyst, da Vallensbæks idrætsudøvere torsdag blev fejret for deres præstationer

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Torsdag aften var der hæder til over 150 idrætsudøvere og deres trænere, da den årlige idrætsprisfest løb af stablen.

I år har der været så mange indstillinger – hele 45 flere end sidste år – at festlighederne var rykket ud af Havet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus og over i festsalen på Egholmskolen.

– Hvor er det dejligt, udbrød en stolt borgmester Henrik Rasmussen i sin velkomsttale, hvor også trænere og de frivillige kræfter fik en kæmpe ros med på vejen.

Og rosen er bestemt velfortjent, for 2019 har været et godt idrætsår for Vallensbæk: 295 medaljer er det blevet til ved VM, DM og nordiske mesterskaber og otte medaljer ved sjællandsmesterskaber. 14 idrætsudøvere har deltaget ved VM, hvor det også er blevet til tre medaljer.

Idrætsprisfesten blev skudt i gang med rød løber og velkomstbobler, og inden præmieoverrækkelserne kunne gæsterne stille sulten i gourmet hotdogs fra Restaurant Krabben, der havde sat grillen op uden for Egholmskolen, og i pizzaer fra Wallenz. Imens gik snakken lystigt hen over bordene.

Borgmester i duel

Aftenen sluttede af med et oplæg fra Mie Skov, der er på landsholdet i bordtennis, og som flere nok også kender fra hendes deltagelse i Vild med Dans som hun vandt i 2013.

Det blev også til en duel – bordtennisstjerne og borgmester imellem. Selvom der ikke blev talt point, måtte borgmesteren erkende, at der vidst var lidt for mange af hans bolde, der endte ved siden af bordtennisbordet. Efterfølgende kunne Vallensbæks idrætsudøvere komme op til bordet og udfordre Mie Skov i et slag bordtennis.