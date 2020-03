4 tips til at vælge den rette seng

SPONSORERET INDHOLD: Skal din gamle seng udskiftes? I så fald opstår der formentlig en lang række spørgsmål. Det er bestemt ikke let at vælge en ny seng, da der er mange ting, der skal tages højde for og tænkes over.

Dette valg gøres desuden ikke lettere af, at man gang på gang får at vide af eksperter, hvor vigtigt det er, at man formår at vælge den helt rigtige seng. Heldigvis kan du her i artiklen få masser af hjælp, da du her vil introduceres for fire tips til at vælge den helt rette seng for dig.

Tænk over størrelsen på din seng

Det er først og fremmest vigtigt at tænke over, hvilken størrelse din nye seng skal have. Der er nogle mennesker, der foretrækker en stor seng, mens andre bedre kan lide at sove i en mindre seng. Der findes i dag senge i en lang række størrelser, og du skal ikke kun vælge, hvor bred den skal være, men du kan også helt selv vælge, hvor lang den skal være.

Hvilken type seng foretrækker du?

Herudover skal du tænke over, hvilken type seng du foretrækker. Du kan eksempelvis vælge en elevationsseng. Dette er særligt fordelagtigt for dig, der godt kan lide at se fjernsyn eller læse en bog om aftenen, inden du går i seng. Med en elevationsseng kan du nemlig selv styre, om du vil have den øverste del af seng løftet – og i så fald hvor meget. Du kan dog også bare vælge en helt almindelig kontinentalseng eller en boxmadras, hvis det ønskes.

Overvej hvad der vil klæde dit soveværelse bedst

Du skal også tænke over udseendet på din nye seng. Der findes i dag et hav af modeller, og du kan helt selv vælge, om du vil have en mere simpel model, eller om du gerne vil have en seng med hovedgærde og stof på siderne. Dette valg afhænger fuldstændig af, hvad du foretrækker, og hvad der ville klæde dit soveværelse bedst.

Foretrækker du en blød eller hård seng?

Når du skal vælge en ny seng, skal du også tænke over, hvilken type madras du gerne vil have. Her skal du blandt andet tænke over, om du gerne vil have en blød eller en hård seng. Endvidere afhænger valg af madras også af, om du har tendens til at have det meget varmt, når du sover om natten. I så fald er det muligt at vælge en madras med latex, som holder dig køligt hele natten igennem.

Der er altså ikke nogen tvivl om, at der er flere aspekter at være særligt opmærksom på ved valg af en ny seng. Ved at fokusere på disse tips har du allerede et rigtig godt udgangspunkt.