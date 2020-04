52 procent flere ledige allerede nu

DEBAT. Af Thomas Overgaard Formand i 3F Vestegnen

Den socialdemokratiske regering har – med opbakning fra et samlet Folketing – reageret hurtigt på den økonomiske krise, der har fulgt i kølvandet på coronavirussen. I fagbevægelsen bakker vi op om den effektive styring fra regeringen, hvor der på rekordtid blev lavet en trepartsaftale mellem staten, arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelsen. Det har hjulpet virksomheder og lønmodtagere, men desværre har krisen alligevel ramt lønmodtagerne hårdt. Ledighedstilmeldingerne er eksploderet.

Siden statsminister Mette Frederiksen valgte at lukke Danmark ned, er der kommet 134 ekstra ledige i 3F’s A-kasse i 3F Vestegnen. Det svarer til en stigning på 52 procent. Det er 134 lønmodtagere, der går væsentligt ned i indtægt som følge af coronapandemien. De lønmodtagere har krav på den samme beskyttelse som selvstændige, der er ramt af krisen.

De selvstændige kan få en understøttelse på op til 23.000 kroner om måneden. Det er fair og nødvendigt. Det er derimod ikke fair, at forsikrede 3F-medlemmer maksimalt kan få ca. 19.000 kroner. Derfor har 3F´s forbundsformand, Per Christensen, foreslået, at der indføres et tillæg til de forsikrede lønmodtagere, så de ikke stilles ringere end ikke-forsikrede selvstændige. Helt konkret skal det stige med en tredjedel af den nuværende sats, hvilket betyder, at forsikrede vil få en sats på ca. 25.000.

Cepos og andre højreorienterede har kritiseret forslaget, fordi de mener, at det vil være svært at rulle tilbage og giver et incitament til at gå arbejdsløs. Det er tomme argumenter, fordi forslaget kun er målrettet coronakrisen og arbejdsløsheden er uforskyldt. Og hvorfor skulle lønmodtagerne have lyst til at gå arbejdsløse? Ligesom de selvstændige, der har tabt deres livsgrundlag, ønsker ledige lønmodtagere også kun at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi skal sikre, at ingen skal gå fra hus og hjem i denne svære situation. Vi skal også sikre, at denne økonomiske krise ikke trækker ud.

Det er afgørende, at vi står sammen i denne krise og udviser samfundssind. Derfor skal de ledige lønmodtagere også have en hjælpepakke.