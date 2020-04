Aflyser første Stafet for Livet

Sådan kunne der have set ud i Solvangsparken i midten af maj, men det er nu aflyst. Foto: Stafet for Livet

GLOSTRUP. Lørdag den 16. maj skulle den første Stafet for Livet have været afholdt i Glostrup. Det er nu aflyst på grund af corona

Af Jesper Ernst Henriksen

Styregruppen for Stafet for Livet i Glostrup har i forlængelse af regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring corona besluttet at aflyse arrangementet.

Stafet for Livet skulle have været afholdt lørdag den 16. maj klokken 12 og 24 timer frem i Solvangsparken. Eventet er blevet afholdt i mange andre byer i Danmark, men dette skulle være den første i Glostrup. Det ville have været 24 timer med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft.

– Vi ved, at deltagelse i Stafet for Livet er en helt unik oplevelse og har stor betydning for deltagere, fightere og besøgende. Vi vil opfordre til, at alle, der har lyst til at deltage i Stafet for Livet, gør brug af muligheden for at deltage på én af de kommende stafetter i Danmark, se www.stafetforlivet.dk for datoer og stafetbyer, siger Iram Saif på vegne af styregruppen og fortsætter.

– Styregruppen for Stafet for Livet i Glostrup og Kræftens Bekæmpelse siger tak til alle frivillige, fightere, deltagere, sponsorer og andre støtter, som har arbejdet med planlægningen af årets stafet. Vi ved, det er en højt værdsat begivenhed for de mange som allerede har deltaget i en stafet i Danmark og vi havde set frem til at afholde vores første stafet i Glostrup i år. Vi håber at I vil bakke op om arrangementet i 2021, så vi alle kan være med til at fejre livet, mindes dem, vi har mistet, og give håb og støtte til alle, der er ramt af kræft.