Den klassiske forårsopvisning i Glostrup Hallen er aflyst. Foto: IF32 Glostrup Gymnastikforening (Arkivfoto)

SPORT. IF32 Glostrup Gymnastikforening aflyser forårsopvisning, sjippepigerne kan ikke komme til VM og foreningen udsætter generalforsamling

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er en fast forårstradition, at der er godt fyldt i Glostrup Hallen, når IF32 Glostrup Gymnastikforening holder deres årlige forårsopvisning. Det bliver der ikke i år. Opvisningen, der ellers skulle have fundet sted søndag den 29. marts, er nemlig aflyst.

– Det er et højdepunkt for store og små gymnaster og deres trænere, der alle i fællesskab har forberedt dagen gennem hele sæsonen og derfor spændt ser frem til dagen. Det har derfor været en tung beslutning at træffe, da vi ved, hvor stort et arbejde, der er lagt i forberedelserne til holdenes optræden, ligesom mange trænere også har knoklet for at få bestilt en masse flotte dragter og T-shirts i de rette størrelser. Men i respekt for, at vi alle opfordres til at passe på hinanden og begrænse smitten, har vi valgt at følge myndighedernes opfordringer, oplyser Anita Lynge Bentved, kommunikationsansvarlig i IF32 Glostrup Gymnastikforening.

Foreningen har også måttet aflyse konkurrencer. Blandt andet skulle sjippepigerne fra Rope Skipping Team have været til Canada til VM, det er blevet aflyst.

Foreningens generalforsamling er også udsat. Der vil komme information om en ny dato, så snart den foreligger.