Atletiktalent i svøb

Emilie Storm satte to personlige rekorder til stævne i Helsingør. Foto: Søren Banke

SPORT. Efter lang tids træning kunnet et talent fra Glostrup Atletikklub fejre flere personlige rekorder

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved Kronborg Indoor, der blev afholdt lørdag den 7. marts i Helsingør viste en af Glostrup Atletikklubs helt unge piger at træning bærer frugt. 12-årige Emilie Storm har de sidste uger trænet intensivt med kugler, startblokke og især hækkeløb.

Ved stævnet i Helsingør satte det unge talent personlig rekord i de tre discipliner, hun deltog i. Den første øvelse var 60m hæk, som normalt kræver træning i mange måneder, men Emilie er god til at suge teknik til sig og de 13,77 sek. hun løb på er en fantastisk tid. Det var ikke slut med det – de 60m uden hække blev igen personlig rekord med tiden 9,95 sekunder.

Emilie deltog også i kuglestød hvor hun blev nummer otte ud af 25 deltagere med et stød på flotte 7,93 meter.

Stævnet i Helsingør var et af de sidste i indesæsonen, så nu bliver det spændende at se Emilie på ”græs” når udesæsonen starter efter påske.