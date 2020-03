Banjoen blev hjemme: Boligforening fik besøg af kendt Country-kunstner

Ester Brohus og Karsten Skovgaard optrådte i begyndelsen af marts for en godt fyldt Café 13. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Ester Brohus gav i begyndelsen af marts en intimkoncert i Café 13 i Brøndby Strand. Koncerten var en del af et samarbejde mellem Boligselskabernes Landsforening og Dansk Rock Samråd

Af Robert Hendel

– Det er jo en ganske almindelig torsdag, hvor man kunne have været til keramik eller gymnastik, lød det fra scenen, da Ester Brohus besøgte Brøndby Strand i begyndelsen af marts.

Banjoen havde den populære danske country-sangerinde og sangskriver ladet blive hjemme, og med en guitar gav hun sammen med guitaristen Karsten Skovgaard de mange besøgende i Café 13 en akustisk musikoplevelse, som man kender det fra USA. Koncerten i Brøndby Strand var den sidste af i alt 12 koncerter på en turné i flere af landets almene boligområder, som er blevet til som en del af et samarbejde med mellem BL – Danmarks Almene Boliger og ROSA – Dansk Rock Samråd.

– Det handler om at komme ud i boligforeninger og spille for folk, der bor derude. Jeg oplever lidt, at det er små samfund, som ligger lidt uden for byerne, og det kunne være fedt at få folk til at samles om musikken, forklarer Ester Brohus.

Samler folk

Koncerterne skal ifølge den danske sangskriver og sangerinde være noget, der får folk til at stoppe op op tale med hinanden, når de mødes i opgangen eller mellem boligblokkene.

– Jeg tror, at mange gange, så bor man tæt uden at snakke sammen. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg forstår, siger Ester Brohus.

Hun tror, at hvis folk kan samles om musik eller andre ting, vil folk også komme hinden mere ved.

– Hvem ved. Måske en skønne dag, hvor du har brug for hjælp, så ved du, hvor du skal henvende dig, lyder det fra sangerinden.

På sin turné rundt i de 12 boligområder får Ester Brohus bekræftet, at live-musik også kan samle folk, der måske ikke er vant til at være til koncert.

– Det er et mindre rum, end vi normalt optræder i, og vi har været udsat for, at folk står op og siger tak for en dejlig aften. De beder ikke om ekstranumre, for de ved måske ikke, at vi godt kan komme ind igen, men så gør vi det bare selv, siger Ester Brohus og griner.

I Brøndby Strand var det dog ikke nødvendigt, da koncertens to sæt var slut efter lidt mere end en times musik.

– Ekstranummer, ekstranummer, ekstranummer, lød det fra publikum, mens der blev klappet løs.

Anderledes koncerter

Det blev til et ekstranummer fra duoen, inden de takkede af. Derefter fik publikum mulighed for at få en sludder med de to garvede musikere, og det er helt efter bogen.

– Det er koncerter, hvor man ikke kun står på scene, men også er rundt for at snakke med folk. Og der er masser af spørgsmål, forklarer Karsten Skovgaard, der blandt andet har været orkesterleder i Kim Larsen & Kjukken.

Det er nyt, at de to spiller sammen, og de har begge ros tilovers for samarbejdet. De synes også, at det er en god ting, at de kan snakke med folk.

– Det er også for at give folk en oplevelse, som de måske ikke selv ville vælge til at begynde med, mener Ester Brohus.

Den holdning deler Karsten Skovgaard. Han tror, at intimkoncerterne kan være til gavn for de mange spillesteder rundt om i landet.

– Hvis de lige pludselig får en god oplevelse her, så tænker de muligvis, at de godt kunne tænke sig at få mere af den slags. Og så er det, at de godt vil bevæge sig ind på et spillested for at høre os – eller nogle andre, lyder den garvede guitarist.