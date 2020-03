Bekymring for trafikken fra udvikling af Hersted Industripark

Sådan ser Albertslunds planer for fremtiden for Hersted Industripark ud. I Glostrup er man bekymret for trafikken fra parken. Foto: Grafik: Albertslund Kommune

GLOSTRUP. Politikerne i Glostrup har sendt et kritisk høringssvar til Albertslund Kommune, hvor bygningshøjderne tæt på kommunegrænsen og planerne fra at afvikle trafik fra området blandt andet er i fokus

Af Jesper Ernst Henriksen

Albertslund Kommune har store planer om at udvikle Hersted Industripark, hvor de gamle industriejendomme skal rives ned og erstattes af moderne kontorer og boliger. Der skal være plads til cirka 9.000 arbejdspladser og 12.000 nye boliger til cirka 25.000 nye borgere. I den østlige ende af området, der ligger tæt på en kommende letbanestation på Nordre Ringvej, vil de højeste bygninger på op til 12 etager komme til at ligge. Det har Glostrup Kommune kritiseret i sit høringssvar, da det vil få betydning for villaerne på den anden side af Ringvejen, der vil miste deres aftensol. Lars Thomsen (Bylisten) påpegede, at man også skulle bede Albertslund Kommune tage hensyn til villaerne på Malervangen.

– Der ligger 15 ejendomme, som ligger i Glostrup Kommune. De kommer endnu tættere på de høje huse, der skal bygges, end villaerne på den anden side af Ringvejen, sagde han.

Trafikken

Ifølge Glostrup Kommunes beregninger vil sådan en udbygning, som Albertslund Kommune planlægger, give voldsomme trafikale udfordringer i Glostrup.

– Det drejer sig om stigninger af en størrelse, som det nuværende vejnet formentlig ikke vil kunne afvikle og som i praksis vil betyde, at fremkommeligheden gennem Glostrup reduceres mærkbart, står der i høringssvaret.

Albertslund Kommune planlægger, at trafikken i det nye område skal klares med kollektiv trafik som førerløse busser, der kan bringe passagerer til letbanestationen på Ringvejen. Det er politikerne i Glostrup også kritiske overfor i det høringssvar, de har sendt til Albertslund.

– Masterplanens forudsætning om, at den fremtidige trafik vil kunne baseres primært på den kommende letbanestation og førerløse busser, forudsætter en omfattende ændring i den nuværende trafikkultur. Det er Vækst- og Byudviklingsudvalgets bekymring, at en sådan ændring kun indtræffer gradvist og at masterplanens forudsætninger derved ikke er tilstede i fuldt omfang, skriver de.

De efterlyser derfor en aftale om en maksimal trafikal belastning af vejene i Glostrup Kommune og at Herstedøstervej skal tage en del af trafikken.

– Hvis man i baghaven af Glostrup udvider så markant, som Albertslund har tænkt sig, uden at foretage de nødvendige trafikinvesteringer, så kommer der en voldsom mængde mere trafik i vores busser, på vores veje, cykelstier og fortove. Det handler om både højden, drøjden og mængden, så vi skal præcisere, at de bliver nødt til at foretage de nødvendige investeringer, hvis de vil udvide så meget, sagde Dan Kornbek Christiansen (K).

Lidt mindre Glostrup

På Nordre Ringvej lidt nord for Sofielundsvej kommer der til at ligge en letbanestation i den vestlige side af vejen, som er en forudsætning for hele Albertslund Kommunes plan. Albertslund Kommune betaler derfor halvdelen af den letbanestation, selvom den ligger i Glostrup Kommune. Det er også aftalen, at Albertslund Kommune skal betale en stationsforplads, som kommer til at ligge i det nuværende Glostrup Kommune. Det er dog ikke en grund til at sælge arealet til Albertslund Kommune, påpegede Flemming Ørhem (DF).

– Det er fortsat Dansk Folkepartis opfattelse, at der ikke skal ændres på kommunegrænsen mellem Glostrup og Albertslund. Det areal på 2.500 kvadaretmeter, som Albertslund Kommune ønsker sig, antages at være ejet af Skan-Log, som driver sin virksomhed på den anden side af kommunegrænsen og som i øvrigt hidtil har holdt får på området. Hvis ikke der sker justering af kommunegrænsen, vil Glostrup Kommune kunne fastlægge dette areal til offentlige formål (stationsforplads) og arealet vil kunne erhverves af Albertslund Kommune og efterfølgende kunne drives som et kommunalt ejet areal beliggende i en fremmed kommune, sagde han.