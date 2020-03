Politiet måtte eftersætte en mand med blink og horn i onsdags. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. En fuld 35-årig mand uden kørekort ville ikke stoppe for politiet, så der var biljagt gennem Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag eftermiddag så en opmærksom borger på Diget en 35-årig mand, der så alkohol- eller narkopåvirket ud, der var ved at sætte sig ind i en bil. Borgeren fik fat i en politipatrulje, der fandt frem til billisten og omkring klokken 17 forsøgte at stoppe manden. Han ville dog tilsyneladende ikke stoppe og så gik den vilde biljagt gennem Glostrup.

Ifølge Folkebladets oplysninger var der flere politibiler involveret og der blev brugt en sømmåtte på Hovedvejen. Til sidst mistede den mistænkte mand herredømmet over bilen og ramte et skilt. Politiet fik fat i manden, som i løbet af biljagten havde overtrådt flere færdselsregler.

Han havde ikke overholdt sin vigepligt, han havde kørt over for rødt, han havde placeret sig forkert på vejbanen og han havde forvoldt fare for andre, idet han nær havde ramt en fodgænger og en cyklist. Der var dog ingen, der kom til skade under biljagten.

Det viste sig senere, at der var god grund til, at manden ikke ville tale med politiet. Han havde nemlig mistet kørekortet og havde slet ikke lov til at køre bil. Derudover var han i besiddelse af narko. Politiet vurderede, at han var både alkohol- og narkopåvirket, så de tog ham med til stationen til blodprøve. Manden erkendte alt andet end at være påvirket af narko.

Københavns Vestegns Politi er i kontakt med vidner, men har man flere oplysninger eller overværet eftersættelsen, må man meget gerne kontakte politiet på telefon 43 86 14 48 eller 114.