Børneteater tager fat i klassiker

I slutningen af marts kan man opleve Zebragruppens fortolkning af den populære klassiker Askepot. Foto: Zebragruppen

VALLENSBÆK. Børneteatergruppen Zebragruppen tager publikum med ind i et af verdens mest elskede eventyr nemlig Askepot

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Leder og instruktør af Zebragruppen, Nicoline L. Roos, har taget Grimm klassikeren under kærlig behandling, og sammen med 30 dygtige skuespillere i alderen 8-16 år præsenterer hun publikum for Zebragruppens fortolkning af den populære klassiker Askepot.

På 1,5 time møder publikum historien om Askepot, der ved hjælp af magi møder og forelsker sig i prinsen. Men magien forvinder, og det samme gør Askepot. Alt, hvad prinsen står tilbage med, er skoen, som Askepot tabte, da hun forsvandt. Derfor går jagten nu ind for at finde pigen, som passer skoen, men det bliver bestemt ikke nemt.

Askepot er Zebragruppens hovedforestilling, som i år bliver fremført i slutningen af marts. Teatergruppens hovedforestillinger er altid populære og bliver derfor spillet hele fem gange fra fredag den 27. marts til søndag den 29. marts. Askepot varer 1,5 time inklusiv pause, hvor publikum har mulighed for at købe snacks og drikkevarer. Forestillingen er for hele familien. Entré koster 70 kroner for voksne og 35 kroner for børn eksklusiv gebyr og kan købes via Zebragruppens hjemmeside.