Borgmester: Det er tarveligt at samles

HELE OMRÅDET. Den første uge i karantæne er gået fint i kommunerne, men der er stadig for mange, der ikke følger anbefalingerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Den første hele uge i corona-karantæne er nu overstået.

– Det er gået relativt godt, selvfølgelig kan man ikke lave sådan en ændring, uden der er ting, som man kunne have gjort anderledes eller bedre. Men generelt synes jeg, det er gået godt. Der har været styr på det hele vejen rundt, lyder det fra Glostrups borgmester John Engelhardt.

Han har dog observeret, at det ikke er alle, der overholder regeringens regler om højest ti samlede på et sted.

– Jeg kan ærgre mig over nogle mennesker ude i det virkelige liv, som ikke følger myndighedernes anbefalinger om at lade være med at samles. Når jeg tænker på, den indsats, de kommunale medarbejdere gør, så synes jeg det er tarveligt, at man absolut skal være 15 mennesker, der skal stå i en stor klynge.

Tak for tålmodigheden

I Vallensbæk er det også gået fint.

– Det er en rigtig svær situation, som vi står i. Jeg vil gerne sig tak for jeres måde at håndtere den her krise på. I Vallensbæk Kommune gør vi alt for at sikre, at tingene kommer til at foregår så ordentligt, som de kan, siger han.

Her arbejder man blandt andet med at sikre kvalitet i fjernundervisningen.

– Vi skal sikre, at der er en god fjernundervisning, det betyder, at man skal følge med på Aula og sikre, at de planer, som lærerne lægger ud, de bliver fulgt op. Vi ved godt, det kan være svært, derfor tager vi initiativ til, at der bliver ringet rundt til eleverne, så de kan få hjælp og vejledning, siger han.

Brøndby-borgmester Kent Max Magelund siger også tak til borgerne for tålmodigheden.

– Selvom Brøndby Kommune kører på vågeblus, så kan man stadig komme i kontakt med os, bare ikke fysisk. Til gengæld sidder et beredskab klar på mailen og man kan ringe på vores hovednummer i åbningstiden. Men jeg beder om at overveje, om det virkelig er akut, siger han.