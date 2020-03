Borgmesteren gav hånd til nye statsborgere

Borgmester Henrik Rasmussen med nogle af de nye statsborgere.

VALLENSBÆK. Den første grundlovsceremoni i Vallensbæk blev afholdt fredag formiddag, lige inden statsministeren opfordrede til at lade være med at give hånd

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag formiddag blev den såkaldte grundlovsceremoni afholdt i Vallensbæk Kommune. Det er her, kommende statsborgere skal give hånd til en repræsentant for kommunalbestyrelsen, for at markere det øjeblik, hvor personen bliver dansk statsborger. Derudover er der nogle papirer, der skal udfyldes, og personerne skal udvise respekt for danske værdier og danske myndigheder.

De nye borgere blev hver især kaldt ind til en kort, privat ceremoni med borgmester Henrik Rasmussen, hvor de erklærede at ville overholde dansk lovgivning og at respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper. Derefter underskrev borgeren en erklæring til opnåelse af indfødsretsret i Kongeriget Danmark, og til slut kom det obligatoriske håndtryk for at højtideligholde det nye statsborgerskab.

– Det gik fint. Jeg gav hånd til otte nye statsborgere, de var glade, så det var fint, siger borgmesteren.

Der afholdes grundlovs­ceremonier to gange om året, og denne gang var der otte nye statsborgere til ceremonien i Vallensbæk.