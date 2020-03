covid-19: Ældrecentre og bosteder lukker for gæster

BRØNDBY. Med få undtagelser er det ikke længere muligt at komme på besøg på ældrecentre og bosteder. Forbuddet gælder både for fællesarealer og beboernes boliger

Af Robert Hendel

Onsdag i sidste uge besluttede myndighederne at lukke for besøg på kommunale ældrecentre og bosteder.

Det sker for at beskytte svage og udsatte borgere mod potentielt livstruende sygdom som følge af coronavirus og glæder både for fællesarealer og i beboernes egne boliger.

Forbuddet betyder, at det ikke længere er muligt at besøge Brøndby Kommunes ældrecentre og botilbud, medmindre der er tale om nære pårørende til døende.

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed kommer en uge efter, at Brøndby Kommune af egen drift opfordrede borgere til ikke at besøge ældrecentre og botilbud af hensyn til beboernes helbred.

Fremover skal besøg, der er undtaget fra forbuddet, aftales med personalet og ske på en måde, så smittespredning undgås.