covid-19: Nyåbnet strandcafé mærker konsekvenserne af corona-udbrud

Strandcaféen i Brøndby Strand har valgt at lukke på ubestemt tid på grund af coronavirus-udbruddet i Danmark. Indehaverne håber at kunne åbne igen til sommer. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. I december fik borgerne i Brøndby et nyt kaffested ved stranden. Fire måneder senere har de to indehavere valgt at lukke caféen, mens kampen mod coronavirus er i gang. Det er ærgerligt, men vi forsøger at få det bedste ud af situationen, lyder det

Af Robert Hendel

Det er ikke kun i sundhedssektoren, at corona-virus kan mærkes. For en række erhvervsdrivende kan det få store, økonomiske konsekvenser, efter at statsministeren i sidste uge bad blandt andre frisører og caféer om at holde lukket i kampen for at stoppe den ondartede virus.

For Strandcaféen i Brøndby Strand betyder det, at der lige nu udelukkende må serveres ud af huset, og det har fået indehaver-parret til helt at droppe at holde åbent i den kommende tid.

– I princippet kunne vi godt have stablet en ud-af-huset-løsning op gennem vinduet, markeringer ved kø og andre forbehold, men vi føler ikke at kunne forsvare noget af det, siger Rie Bernhardt Ryg, der udgør den ene halvdel af parret, der driver Strandcaféen.

Hun erkender, at det ikke har været nogen nem beslutning, men efter at have tænkt alle mulige scenarier igennem, mener hun, at en midlertidig lukning er det eneste rigtige at gøre.

– Det nytter ikke, at vi laver en masse tiltag indenfor, hvis folk så samler sig på arealerne udenfor eller står tæt i kø til noget, der ikke er lige så nødvendigt som medicin eller i dagligvarer, fortæller Rie Bernhardt Ryg om den svære beslutning, der også får økonomiske konsekvenser for caféen.

Ros for at tage ansvar

Beslutningen om at lukke, møder ifølge indehaverne stor opbakning i lokalområdet.

– Vi har allerede modtaget en masse positive beskeder fra folk om, at de glæder sig til, at vi åbner igen. De har taget virkelig godt imod, at vi viser noget ekstra ansvar og tænker ud over vores egen næsetip, siger Esben Bernhardt Ryg, der står for den daglige drift i caféen.

Han ærgrer sig naturligvis over den omsætning, som parret går glip af som følge af lukningen.

– Det er da klart, at jo bedre, vejret bliver, jo flere kunder ville der komme, så selvfølgelig kommer vi til at mærke det økonomisk, siger Esben Bernhardt Ryg, der anslår, at caféen går glip af, hvad der svarer til en måneds omsætning.

Dog ønsker parret ikke at bruge energi på at ærgre sig over den mistede fortjeneste.

– Vi er heldigvis blevet taget så godt imod, at vi har noget på bundlinjen lige nu, der kan dække vores udgifter, siger Rie Bernhardt Ryg.

Situationen kommer dog til at påvirke de investeringer, som parret havde planlagt hen mod sommersæsonen.

– Det er penge, vi havde sparet op, som nu skal dække det tab, vi får, siger hun.

Ser fremad

Selvom caféen holder lukket, betyder det ikke, at der bliver stille i det tidligere ishus.

– Det, vi prøver på nu, er at skabe noget opmærksomhed omkring caféen, så folk ikke glemmer os, siger Rie Bernhardt Ryg.

Samtidig er hun sammen med sin mand i gang med at planlægge den kommende sommersæson, hvor kakao i weekenderne bliver afløst af is og sommerstemning.

– Det er nogle af de ting, vi trods alt kan arbejde med, mens vi er her, fortæller Esben Bernhardt Ryg.

Han ser optimistisk på fremtiden, selvom udsigterne lige nu ser dystre ud.

– Vi kan sagtens sidde og mukke i et hjørne, men det kommer vi jo ikke rigtigt videre af. Så vi kan lige så godt få noget positivt ud af det. Lige nu har vi tid til at udvikle nogle idéer, og så kan vi jo bare glæde os til, at vi på et tidspunkt åbner igen, vurderer Esben Bernhardt Ryg.

Hvor længe caféen holder lukket, ved parret endnu ikke. En ting ligger dog fast. De glæder sig til, at de igen kan åbne dørene til det, de selv betegner som en hyggelig samtalesalon.

– Det har været en fornøjelse at gå på arbejde hver dag, og folk har taget så godt imod os. Vi har fået ros hver eneste dag, siger Esben Bernhardt Ryg.