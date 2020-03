covid-19: Stifter lokalt corona-hjælpenetværk

En gruppe borgere i Brøndby har stiftet et lokalt corona-netværk, der skal hjælpe svagt stillede borgere med blandt andet indkøb. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. En gruppe borgere i Brøndby har stiftet et lokalt netværk, der hjælper med at formidle kontakt mellem folk, der tilbyder eller mangler hjælp til indkøb og andre dagligdagsopgaver på grund af coronavirus

Af Robert Hendel

I disse uger er der mange danskere, som opholder sig hjemme på grund af coronavirus.

Nogle har frivilligt valgt at blive hjemme på baggrund af myndighedernes anbefalinger, mens andre er syge eller har været udsat for smittefare. Og så er der de personer, som lige nu ikke forlader hjemmet, fordi de hører til en af de befolkningsgrupper, der er ekstra udsatte i forbindelse med spredningen af coronavirus.

De ekstra udsatte har svært ved at ordne daglige gøremål som indkøb i supermarkedet, men det er der nu råd for. En række borgere er gået sammen om at lave et lokalt netværk, der skal støtte ekstra udsatte personer lokalt i Brøndby.

– Det begyndte med, at jeg så noget i fjernsynet med nogen, der havde lavet det samme et andet sted. Her havde de lavet en form for kontakt mellem dem, der manglede og kunne tilbyde hjælp, og så tænkte jeg, at det skulle vi da også have i Brøndby, forklarer initiativtager Niels-Henrik Hansen.

Han gik derfor på Facebook og oprettede en gruppe til formålet, som han også delte i sit eget netværk.

Står i kø for at hjælpe til

Gruppen har nu omkring 500 medlemmer, og tallet er stigende. Ifølge initiativtageren kommer der dagligt mellem 50 og 75 nye medlemmer til.

– Jeg tror, at efterhånden som folk finder ud af, at det virker, så vil det gå fra mund til øre. På den måde kan det være, at der dukker endnu flere op, siger Niels-Henrik Hansen.

Han kan i øjeblikket kontatere, at der er flere folk i netværket, der tilbyder hjælp end personer, der mangler hjælp. Det ser Niels-Henrik Hansen som et tegn på, at folk er villige til at hjælpe hinanden, når det brænder allermest på.

– Der har måske manglet et sted, hvor man kunne komme til at gøre det, men det har vi nu, siger Niels-Henrik Hansen, der samtidig oplyser, at han udelukkende har fået positive respons på initiativet.

Blandt andet har han og de andre i netværket fået ros fra Røde Kors, der har etableret lignende netværk.

– Røde Kors har fortalt os, at de er glade for vores initiativ, fordi deres eget er landsdækkende, så de vil med glæde henvise til vores. Det ser vi som en tilkendegivelse af, at vi hjælper hinanden, og ikke er i konkurrence med hinanden, fortæller Niels Henrik Hansen.

Masser af gratis hjælp

Mens netværket støt vokser, kan initiativtageren konstatere, at de mange aktive deltagere ikke kun tilbyder hjælp til dagligdagens opgaver.

– Jeg har oplevet, at der er folk, som har lavet et opslag om, at de helt kvit og frit vil bage noget brød og lave en varm ret, som de vil køre rundt med til de personer, der måtte have brug for det, fortæller Niels-Henrik Hansen.

Også informationer om coronavirus bliver delt medlemmerne imellem.

– Vi har blandt andet et medlem af netværket, som har en lægefaglig uddannelse, og som er flittig til at dele links til artikler om coronavirus, forklarer Niels-Henrik Hansen.

Han har selv henvist til materiale fra Kulturhuset Brønden, som hjælper voksne med at forklare de alleryngste i familien om coronavirus.

De mange gode råd, der bliver delt i netværket, må dog ikke overskygge det oprindelige formål, som er at hjælpe de borgere, der har brug for assistance i en svær tid.

– Generelt er folk gode til at hjælpe hinanden, og de er flittige til at dele deres oplevelser med os andre bagefter, siger Niels-Henrik Hansen.