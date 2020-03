Dagligvarebutik i høring

Her kan der ligge et supermarked om få år. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der er planer om en dagligvarebutik på parkeringspladsen ved det tidligere Carl-Bro. De planer er nu i høring

Af Jesper Ernst Henriksen

Borgere i Hvissinge har i lang tid sukket efter en lokal dagligvarebutik i en god størrelse.

Derfor har kommunalbestyrelsen planer om at sælge et hjørne af parkeringspladsen ved det tidligere Carl-Bro til en dagligvarebutik på op til 1.200 kvadratmeter. Det er den maksimale størrelse, der er tilladt i den nationale lovgivning og er den størrelse, som nye Netto, Rema 1000 og lignende typisk har. På kommunalbestyrelsens møde i marts blev det enstemmigt vedtaget at sende den plan i høring.

Udover planerne om en ny dagligvarebutik er der også planer for at udvikle resten af grunden. Nogle af de tidligere Carl-Bro bygninger er ved at blive omdannet til lejligheder. Resten af bygningerne skal formentlig rives ned og erstattes af andre bygninger, de planer er dog stadig på et et lidt mere overordnet niveau.

For at få borgernes input til de mange planer i området, var det kommunens plan at indkalde til et borgermøde. Det er dog blevet aflyst – ikke på grund af corona, men fordi der viste sig at være større interesse for at deltage i mødet, end der oprindelig var reserveret plads til.