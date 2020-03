Danmarks hurtigste byggesagsbehandlere

VALLENSBÆK. I gennemsnit tager det bare fem dage at få behandlet en byggesag i Vallensbæk Kommune, der dermed topper den seneste landsdækkende opgørelse af sagsbehandlingstiderne

Af Jesper Ernst Henriksen

Skal du have bygget ny carport eller ændret andre småting ved dit hus, tager det i gennemsnit omkring 50 dage i kommunerne at få en byggetilladelse. I Vallensbæk har man besluttet, at det skal gå hurtigere – især for private. Så her er ventetiden helt nede på to til tre dage. For virksomheder er den længere, men stadig kort i forhold til mange andre kommuner. I gennemsnit har Vallensbæk Kommune de korteste byggesagsbehandlingstider i Danmark.

– Jeg synes, det er flot, at vi gør det så godt. Vi er til for at give vores borgere og virksomheder den allerbedste service, og statistikken for byggesager viser jo, at vi lykkes godt med det, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Data for sagsbehandlingstiderne kommer fra det landsdækkende system Byg og Miljø. Opgørelsen gælder for 2019 og er foretaget af Dansk Byggeri.

Sagsbehandlingstiderne viser antallet af dage, det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor en fyldestgørende ansøgning er modtaget, til der er givet tilladelse eller afslag.