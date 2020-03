Debat om minimumsnormeringer

Tirsdag var der debat i Glostrup om minimumsnormeringer. Foto: Mogens Mathiesen

GLOSTRUP. Tirsdag aften var der debat om, hvordan pengene til minimumsnormeringer skal bruges

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag den 10. marts havde SF i Glostrup indbudt til borgermøde om minimumsnormeringer. For bordenden sad Jacob Mark, der er folketingsmedlem for SF og Jon Olufsen, som er formand for BUPL Storkøbenhavn, der indledte med fakta om minimumsnormeringer. Efterfølgende var der en række spørgsmål og god debat.

– Det har været det vilde vesten på daginstitutionerne i Danmark uden reguleringer. Der er nu sikret 1,6 mia kroner til minimumsnormeringer. Målet er med loven om minimumsnormeringer at sikre en voksen for hver tre børn i vuggestue og seks børn i børnehave, sagde Jacob Mark.

Han og resten af SF forhandler lige nu om den konkrete udmøntning af pengene, for eksempel skal det besluttes, om pengene skal fordeles ligeligt mellem institutioner i forhold til børnetal, eller om de skal fordeles til dem, der i forvejen har den dårligste normering.

– De 2,2 millioner kroner i år til Glostrup Kommune svarer til godt 19 pædagogtimer til hver institution i Glostrup. Med de cirka 6,7 millioner kroner, når det er fuldt indført i 2025, svarer det til 21 pædagoger i Glostrup. Der kan skaffes en del pædagogtimer her og nu, idet cirka 50 pct. af pædagogerne i kommunen ønsker ansættelse på fuld tid, siger Jon Olufsen.

Samlet skal der i Glostrup bruges 10,7 millioner kroner, hvis man skal op på målet om en pædagog til tre børn i dagplejen og en pædagog til seks børn i børnehaven. Der mangler altså fire millioner kroner.

Efterfølgende var der drøftelse i grupper og de forsamlede var enige om at timerne skulle helt ud på den enkelte institution.