SPONSORERET INDHOLD: Er du netop flyttet ind i et nyt hus eller i en lejlighed? I så fald opstår der med garanti en helt masse spørgsmål vedrørende belysningen i de mange forskellige rum.

Det er bestemt ikke let at vælge de helt rigtige lamper. Ikke desto mindre er dette et vigtigt område, eftersom den rette belysning er afgørende i hjemmet. Det kan du læse meget mere om her i artiklen, så du forhåbentlig kan få valgt den helt rette type belysning.

Prioriter klart og skarpt arbejdslys i køkkenet

Den helt rette belysning er utroligt vigtigt i hvilket som helst hjem, da dette har betydning for en lang række faktorer. Når du eksempelvis skal lave mad i dit køkken, er det vigtigt, at du har et skarpt og klart arbejdslys. På den måde får du den mest hensigtsmæssige belysning, når du skal koncentrere dig om at skære eller hakke. I den forbindelse er der mange, der vælger spotlys, da dette som regel lever op til de flestes krav til belysning i et køkken under madlavningen.

Invester i en skrivebordslampe til kontoret

Skal du have indrettet et kontor i dit nye hjem, er det tilmed vigtigt, at der også her er et godt arbejdslys. I den forbindelse kan du med fordel investere i en skrivebordslampe, så det kun er dit bord, der bliver belyst. Kan du godt lide at læse i en bog, inden du går i seng om aftenen, kan det også være en god idé med en bordlampe ved siden af din seng. Du kan også købe en lampe, du kan have til at hænge på væggen lige ved siden af dit hoved.

En loftslampe er ideel over spisebordet

I en spisestue foretrækker de fleste at have en loftslampe hængende over bordet. Er dit spisebord meget langt, kan du med fordel investere i to lamper, der hænger ved siden af hinanden. På den måde kan du vide dig sikker på, at dit spisebord altid vil være godt lyst op – også når du sidder med dine gæster til langt ud på aftenen.

Varmt og hyggeligt lys er at foretrække i stuen

I en stue er det som regel en anden type lys, der er behov for, og her er fokus mere på det varme og hyggelige lys. Du kan for eksempel investere i en gulvlampe ved siden af sofaen, så du kan få lys, hvis du skal læse i en bog eller på din computer. Det kan dog ikke anbefales, at du investerer i en loftlampe, der giver en masse skarpt lys, da stuen oftest er et sted, hvor man trækker sig tilbage og derfor har behov for mere beroligende belysning.