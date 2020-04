Din lokale ugeavis er med dig

Ansvarshavende redaktør Mette Hviid Togsverd, Folkebladet

Af Jesper Ernst Henriksen

Coronakrisen rammer lige nu vores hverdag og det nære liv hårdt.

Det medie, der står tættest på den enkelte danskers liv, er de lokale ugeaviser.

Derfor er det vores opgave at fortælle, hvad krisen betyder for lokalsamfundene.

Hvad krisen betyder for dig.

Derfor lover de samlede danske ugeaviser, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at formidle

konkret og brugbar information til dig om, hvad der sker i din kommune, mens krisen raser.

Og vi tager det på os at formidle de idéer, der skal sikre, at det lokale handelsliv,

foreningsliv og kulturliv kommer ud på den anden side.

Vi forpligter os til at fortælle historierne om alle dem, der kæmper benhårdt lige nu

– fordi det er os, der er tættest på dem.

På ugeaviserne vil vi gøre alt for at fortælle de historier, der samler os lige nu midt i en krisetid.

Tak fordi du læser med.