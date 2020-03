Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 8 og 9

Af Jesper Ernst Henriksen

82-årig stjal dagligvarer

BRØNDBY. En politipatrulje rykkede tirsdag den 25. februar klokken 12.19 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik i Brøndby Strand Centrum. Butikkens personale havde tilbageholdt en 82-årig kvinde, idet hun havde stjålet diverse varer fra butikken. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte.

Smykker og kontanter stjålet

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mandag den 24. februar mellem klokken 06.30 og 16.45 på Pardammen i Brøndby. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker samt kontanter var stjålet.

Højresvingsulykke

GLOSTRUP. En politipatrulje rykkede tirsdag den 25. februar klokken 07.36 ud til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Skovsletten i Glostrup. En 57-årig kvindelig bilist skulle foretage et højresving i et kryds, hvor hun overså en 32-årig kvindelig cyklist, hvorfor cyklisten blev påkørt. Ingen kom til skade, og den 57-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet hun ikke havde overholdt sin vigepligt. Hun erkendte.

83-årig udsat for tyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje rykkede onsdag den 26. februar klokken 13.20 ud til en anmeldelse om et tyveri begået i en tøjbutik i Glostrup Shopping Center. En 83-årig kvinde kiggede på tøj i kvindeafdelingen og bemærkede senere, at hun manglede sin pung. To kvinder af anden etnisk herkomst på 20-25 år stod meget tæt på kvinden, hvorfor disse mistænkes for tyveriet.

38-årig stjal øl

BRØNDBY. Torsdag den 27. februar klokken 10.51 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Vallensbækvej i Brøndby. En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 38-årig mand, idet han havde stjålet øl fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.

22-årig stjal undertøj og nødder

GLOSTRUP. Torsdag den 27. februar klokken 09.22 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked i Glostrup Shopping Center. En vagt havde tilbageholdt en 22-årig mand, idet han havde stjålet undertøj, nødder, balsam og et håndklæde fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.

33-årig kørte uden kørekort

BRØNDBY. Lørdag den 29. februar kl. 12.19 standsede en politipatrulje en 33-årig mandlig bilist på Søndre Ringvej i Brøndby. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.

I sager om indbrud modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.