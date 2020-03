Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 11 og 12

Af Jesper Ernst Henriksen

74-årig udsat for tyveri

BRØNDBY. En politipatrulje rykkede mandag den 16. marts klokken 15.30 ud til en anmeldelse om et tyveri netop sket på Horsedammen i Brøndby. En 74-årig kvinde havde fået stjålet sin taske fra sin rollator. To unge, maskerede mænd af mellemøstligt udseende løb fra stedet forbi kvinden, hvorfor disse mistænkes for at have taget kvindens taske på vejen.

Smykker stjålet fra villa

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem onsdag den 11. marts klokken 16.00 og mandag den 16. marts klokken 17.20 på Hasselhaven i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

Værktøj stjålet fra varebil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Ford Transit Custom Van sket mellem søndag den 15. marts klokken 00.00 og mandag den 16. marts klokken 10.00 på Egeskoven i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

Havde ikke taget kørekort

BRØNDBY. Tirsdag den 17. marts klokken 17.45 standsede en politipatrulje en 24-årig kvindelig bilist på Gillesager i Brøndby. Kvinden havde ikke kørekort, hvorfor hun blev sigtet for kørsel uden førerret. Hun erkendte i øjeblikket.

Havde mistet sit kørekort

VALLENSBÆK. Tirsdag den 17. marts klokken 16.38 standsede en politipatrulje en 26-årig kvindelig bilist på Selsøvej i Vallensbæk Strand. Kvinden havde kørselsforbud, hvorfor hun blev sigtet for kørsel uden førerret. Hun erkendte i øjeblikket.

19-årig sigtet for narkokørsel

VALLENSBÆK. Tirsdag den 17. marts klokken 21.57 standsede en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist på Idræts Alle i Vallensbæk. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede i øjeblikket.

67-årig udsat for tyveri

BRØNDBY. Onsdag den 18. marts klokken 19.11 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tyveri sket i dagligvarebutik på Nygårds Plads i Brøndby. En 67-årig kvinde havde fået stjålet sit kreditkort. To unge mænd stod tæt på hende, inden hun skulle betale for hendes varer i butikken, hvorfor disse mistænkes for at have begået tyveriet.

Så mulig indbrudstyv

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket torsdag den 19. marts mellem klokken 11.00 og klokken 11.45 på Nørre Allé i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og en mobiltelefon var stjålet. Et vidne havde set en ukendt person gå om bag villaen. Den mistænkte indbrudstyv beskrives som mand, 20-40 år gammel, 160-170 cm høj, spinkel kropsbygning, hvid hudfarve. Han havde korte skægstubbe, iført brunt tøj og en tophue. Han medbragte en stribet rygsæk

Indbrud i varebil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Renault Traffic varebil sket mellem onsdag den 18. marts klokken 21.00 og torsdag den 19. marts klokken 06.30 på Tunnelvej i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

I sager om indbrud modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.