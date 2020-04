Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 12 og 13

Værktøj stjålet fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra sort Transporter VW varebil sket mellem mandag den 23. marts klokken 16.00 og tirsdag den 24. marts klokken 16.50 på Brøndby Nord Vej i Brøndby. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

Smykker stjålet fra lejlighed

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Solkær i Brøndby sket onsdag den 25. marts mellem klokken 13.30 og klokken 18.39. En dør var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

20-årig nægtede narkokørsel

BRØNDBY. En politipatrulje bragte en 20-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning onsdag den 25. marts klokken 02.10 på Korsdalsvej i Brøndby. Patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden nægtede sigtelsen.

20-årig tilstod narkokørsel

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede onsdag den 25. marts klokken 15.45 en 20-årig mandlig bilist på Nørre Allé i Glostrup. Patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politipatruljen til blodprøver. Manden blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko. Han erkendte.

55-årig sigtet for spirituskørsel

BRØNDBY. En politipatrulje kørte onsdag den 25. marts klokken 17.30 til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Et vidne havde set en ukendt bilist påkøre en parkeret bil, hvorfor vidnet henvendte sig til bilisten. Vidnet mistænkte bilisten for at være alkoholpåvirket, hvorfor politiet blev kontaktet. Patruljen ankom til stedet og skønnede bilisten – en 55-årig mand – alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede sigtelsen.

16-årig dreng kørte bil

BRØNDBY. Fredag den 27. marts klokken 19.30 standsede en politipatrulje en 16-årig dreng på Dyringparken i Brøndby Strand. Drengen havde naturligvis ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.

Talte i telefon og kørte uden kort

BRØNDBY. En politipatrulje standsede en 29-årig mandlig bilist fredag den 27. marts klokken 10.30 på Kirkebakken i Brøndby, idet han benyttede håndholdt telefon. Manden blev sigtet for dette, som han erkendte. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde kørekort. Han erkendte.

Uden kørekort og på narko

BRØNDBY. En politipatrulje standsede lørdag den 28. marts klokken 14.15 en 19-årig mandlig bilist på Strandskolevej i Brøndby Strand. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte. Patruljen skønnede ham desuden narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte delvist. Han blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko, som han erkendte.

31-årig sigtet for spirituskørsel

VALLENSBÆK. Fredag den 27. marts klokken 22.05 bragte en politipatrulje en 31-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Søvej i Vallensbæk Strand. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.

