Efterlyser vidner til trafikdrab

BRØNDBY. Politiet efterlyser vidner til færdselsdrab i Brøndby i september, hvor en sort Toyota Corolla forulykkede på motorvejen

Af Robert Hendel

Københavns Vestegns Politi har siden september efterforsket en soloulykke på Holbækmotorvejen, hvor en ung mand blev dræbt.

Færdselsdrabet fandt sted den 3. september 2019 omkring klokken 23.45, hvor en personbil mistede herredømmet på Motorring 3 mod syd ved udfletningen til Holbækmotorvejen i Brøndby Kommune.

Her mistede føreren af bilen herredømmet, og bilen røg ind i rabatten, hvor den rullede rundt. I bilen sad to unge mænd, og da bilen forulykkede, blev den ene mand kastet ud af bilen og dræbt.

Umiddelbart efter ulykken holdt flere bilister ind for at hjælpe. Flere af disse vidner har Københavns Vestegns politi talt med, og de oplyser, at endnu en bilist holdt ind nær ved den forulykkede bil. Denne mand bad et andet vidne om at ringe 112 .

Det er blandt andet denne person, som politiet nu efterlyser.

– Det er ikke lykkedes os at identificere manden, og ham vil vi meget gerne tale med. Selv om det er ved at være længe siden, håber vi at han vil kontakte os, siger politikommissær Stefan Asmussen.

Bilen der forulykkede var en sort Toyota Corolla med registrerings nummeret CL 28 599. Kort før ulykken overhalede den en anden bil. Føreren af den bilen, der blev overhalet kort før ulykken, vil politiet også gerne i kontakt med

Har du viden om sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43 86 14 48.