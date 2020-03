Ejby IF68: Som cirkusheste, der ikke må komme i manegen

Spillerne fra Ejby IF68 kommer ikke på græs som planlagt i år. Foto: Jesper Ernst Henriksen (Arkivfoto)

SPORT. Spillerne på Ejby IF skulle i dette forår kæmpe for at overleve i serie 2. Forberedelserne til det ser svære ud

Af Jesper Ernst Henriksen

I Ejby er det lille klubhus, hvor Ejby IF68 holder til, helt lukket. De brikker, som trænere og ledere normalt bruger til at komme ind, er blevet deaktiveret. Indtil videre har spillerne fået et program med løbeture, som de skal ud på.

– Vi har fået lavet en app, så træneren kan sidde derhjemme og se, hvor meget spillerne træner. De er blevet bedt om at løbe tre gange om ugen, tirsdag, torsdag og lørdag. Der skal løbes otte kilometer hver gang. Han kan sidde og se, hvornår de løber, hvem der løber og hvor langt de løber, fortæller formand Per Colding.

Derudover opfordres spillerne til at træne selv.

– Man kan sagtens træne selv derhjemme. Så får man fat i træneren og får nogle øvelser. Indersideafleveringer eller tekniske øvelser kan man sagtens lave i en lille have, det behøver man ikke have en hel fodboldbane til. Det kunne vi også sagtens lave på kunstgræsbanen i Ejby, men jeg ved ikke, hvordan kommunen stiller sig, hvis vi lige pludselig invaderer kunstgræsbanen, når de har bedt os om at lukke klubben helt ned. Man kunne godt kalde fem førsteholdsspillere ned ad gangen og lave noget træning, men det må vi nok ikke, siger Per Colding.

Klubbens førstehold skal dette forår kæmpe for at overleve i serie 2. Lige nu ser det fint ud, klubben ligger nummer syv ud af tolv hold. Nummer ni og ti skal spille om nedrykning, men der er kun et enkelt point ned til nummer ni.

Derfor har klubben også fået nogle forstærkninger til forårssæsonen. Det var planen, at de skulle spilles ind med første træningskamp på græs den 1. april.

– Vi ville gerne have spillet en del træningskampe og få spillet de nye ind på holdet, det når vi nok ikke. Vej og Park når helt sikkert ikke at gøre banen klar til 1. april, selv hvis de er tilbage om 14 dage, siger Per Colding.

Han forventer også, at spillerne er kede af den udskudte sæsonstart.

– Det er ligesom en cirkushest, der står og er klar til at komme i manegen. Det har jo været en mild vinter, så alle har siddet og glædet sig til at komme på græs og komme ud at spille på en rigtig bane. Det er man meget ked af, siger Per Colding.