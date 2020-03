Er det farligt at færdes i Brøndbyskoven?

DEBAT. Af Tonny Soltau Espedammen 90, Brøndbyøster

Af Tonny Soltau, Espedammen 90, Brøndbyøster

Igennem de seneste dage har jeg observeret at Brøndbyskovens træer vælter for et godt ord – eller rettere i hård vind.

Flere træer langs med hovedstierne har sluppet rodfæstet og “hænger” faretruende i umiddelbar nærhed til hovedstierne.

Desuden står der flere grupper af udgåede træer, primært i granplantagen. Mange af disse træer er døde af sygdommen rodfordærver og kan helt uden varsel knække som tændstikker.

De døde træer med udgåede grene langs stierne (såkaldte widowmakers) kan i blæsevejr knække af og ramme motionister, skovgæster og legende børn.

Brøndbyskoven er et af kommunens store aktiver og er med til skabe glæde, bevægelse og fysisk velvære for mange tusinde skovgæster.

Jeg synes, at det er fint, at de døde træer får lov til at stå inde i selve skovbeplantningen, hvor de blandt andet er med til at sikre en stor bestand af flagspætter og hulerugende mejser. Det giver diversitet og fede naturoplevelser.

Det er imidlertid ikke så fedt, at der ses stort på sikkerheden, når skovningen af farlige træer udsættes og der ikke sættes rettidigt ind overfor træsygdomme som rodfordærver.

Er kommunen ligeglad med sikkerheden for skovens gæster? Det ville harmonere rigtigt dårligt med kommunens bevægelsesstrategi, der forsøger at gøre flere borgere bevægelsesaktive i blandt andet Brøndbyskoven.