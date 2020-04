Færre busser frem til påske

Færre rejsende betyder færre busser i de kommende uger. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. Mange passagerer følger myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme. Derfor vil der være færre busser i Brøndby frem til efter påske

Af Robert Hendel

Det har formentlig ikke været let at lokke folk væk fra den kollektive transport for at forebygge smitte med corona-virus.

Noget tyder dog på, at det er gået efter hensigten. Færre passagerer stiger på busser og tog i denne tid, og det har fået Movia til at drosle ned på busdriften i de kommende uger.

Til og med 13. april vil flere af busserne derfor køre efter lørdags- og ferieplan, mens Linje 30E er aflyst.

Brøndby Kommune har været i dialog med Movia om tilpasningen til Brøndby. Særligt har kommunen haft fokus på de buslinjer, der sikrer forbindelse til hospitalerne. Her har Movia prioriteret et fortsat højt serviceniveau, som betyder, at personalet i sundhedssektoren fortsat kan komme på arbejde.

Derudover har kommunen lagt vægt på de busser, der kører til Ragnesminde, hvor blandt andet Nemlig.com og Remondis har adresse. Det er virksomheder, der også udfører et væsentligt arbejde i disse dage.

På trods af færre afgange forventer Movia ikke, at der vil blive udfordringer med pladsen i busserne. Samtidig opfordrer selskabet sine rejsende kunder til fortsat at vise hensyn, holde afstand og rejse uden for myldretid, hvis det er muligt. Movia opfordrer også rejsende til bruge midterdøren, betale med rejsekort, app eller sms-billet og holde sig bagved den sorte hygiejnelinje efter første sæderække i bussen. Dette sker af hensyn til chaufføren.

Ændringerne i køreplanerne vil fremgå af Rejseplanen og dinoffentligetransport.dk.