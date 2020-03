Fem dømt for røveri og grov vold

Fem unge mænd blev dømt i Retten i Glostrup. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Retten i Glostrup dømte tirsdag eftermiddag fem unge mænd mellem 10 måneders og halvandet års fængsel. Samtidig har to fået advarsel om udvisning

Af Jesper Ernst Henriksen

De fem unge mænd, som er mellem 16 og 20 år gamle, var tiltalt for i oktober 2019 at have overfaldet en mand på Brøndby Strand Station. I forbindelse med overfaldet, blev manden udsat for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, hvor der blev brugt en knojernlignende genstand, hvilket medførte at manden brækkede næsen og kæben samt fik slået flere tænder løs. Offeret blev filmet under dele af overfaldet og fik røvet mobiltelefon, nøgler samt diverse kreditkort.

Meningsløst overfald

De fem unge mænd blev dømt i henhold til anklageskriftet og det vækker tilfredshed hos anklagemyndigheden:

– Jeg er tilfreds med at alle tiltalte blev dømt for dette meningsløse overfald. Straffens længde afspejler, at dette ikke er en adfærd vi vil acceptere, siger anklager Mie Vang.

Flere af de unge mænd var samtidig tiltalt for afpresning, indbrud samt våbenlove og lov om euforiserende stoffer. Også her blev der fældet dom.

Alle fem personer blev anholdt i november måned på baggrund af politiets efterforskning, og har siddet varetægtsfængslet indtil dommen blev afsagt i dag. To af de unge mænd ankede med det samme og tre udbad sig betænkningstid.