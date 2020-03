Findes der en anti-mobbepolitik i Glostrup?

DEBAT. Af Bente Landberg Dalvangsvej 18, 2600 Glostrup

Jeg er mormor til en elev i 1. klasse på Nordvangskolen.

Barnet startede glad og fro i 0. klasse og glædede sig meget til at gå i skole. Men nu er det blevet svært.

Barnet begynder med mavepine søndag ved tanken om at skulle i skole og mandag er det ofte med gråd at barnet bliver afleveret i skolen. Barnet bliver mobbet dagligt.

Og nu har det stået på i over et år. Blandt andet er nye vinterstøvler smidt i toilettet af nogle børn. De har ydermere skidt i støvlerne, så de blev ødelagt.

Der er ingen at lege med i frikvartererne, fordi enkelte drenge bestemmer.

Findes der ikke gårdvagter mere?

I hallen har jeg set barnet blive slået og jagtet med en tennisketcher og at skateboard er smidt ind i benene.

Pædagogerne sidder i hallen og har travlt med mobilen og ser intet.

Mange dage er ubehagelige og så bliver man ked af at gå i skole. Man forstår ikke, hvorfor de jævnaldrende er så onde og voldelige. Der føres et groft og ubehageligt sprog med eder og ukvemsord, både overfor voksne og børn.

På trods af forældrenes gentagne forsøg på at råbe lærere, pædagoger og forældre op, er der ikke sket ændringer, selvom de første samtaler startede for over et år siden.

Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor skal jeg ofte en til to gange om ugen hente et grædende barn? Ser de voksne intet?

Selvom de er i samme rum som det grædende barn, har de mere travlt med mobilen.

Hvorfor skal det være så svært at være syv år og blive tvunget i skole hver dag til en ond og væmmelig dag? Hvorfor hjælper man ikke et mobbeoffer bedre?

Anti-mobbepolitikken virker ikke. Jeg troede, at lærere og pædagoger skulle sikre børnene en god og tryg skoletid.