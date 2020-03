DEBAT. Af Lizzie Guldberg Vest, Jernbanevej 27, 2600 Glostrup

Efter jeg kommer hjem fra ferie ser jeg, at der er rykket lidt ved blomsterkassen til vores ind-/udkørsel – hurra nu kan der komme håndværker ect. ind uden problemer. Jeg vil hermed rose Center for Miljø og Teknik Glostrup Kommune for, at de lytter til deres borgere. Tak for det og det ser for øvrigt meget bedre ud.