Forhøring: Flere børn giver pladsmangel på skole

Den tidligere Tjørnehøjskole er ved at blive for lille. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Byudviklingen betyder, at flere børnefamilier flytter til Brøndbyvester, og det lægger pres på kapaciteten på en af afdelingerne på den lokale folkeskole i bydelen

Af Robert Hendel

Over de næste mange år forventer Brøndby Kommune, at der kommer flere børnefamilier til Brøndbyvester.

Når det sker, vil der mangle plads på den lokale folkeskole i bydelen.

Derfor ønsker kommunen at øge kapaciteten på Brøndbyvester Skole i takt med, at børnetallet i bydelen stiger.

– Vi skal sørge for gode og opdaterede forhold for vores lærere og elever og vi har længe talt om, at det bliver nødvendigt at udvide Brøndbyvester Skole, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby Kommune.

Kommunen lægger med udvidelsen af skolen op til at inddrage de kommunale arealer, der støder op til kommunen, og det kan betyde, at det bliver nødvendigt at rive Gildhøjgård og Tjørnehøjgård ned.

For at det skal kunne lade sig gøre, er der dog brug for at ændre kommuneplanen og udarbejde en ny lokalplan. I den forbindelse har kommunen netop sendt et oplæg i forhøring frem til 26. april 2020 for at høre synspunkter fra naboer og andre om byggeplanen.

– Jeg er glad for, at vi nu er så langt med planerne om, hvordan vi kan få den ekstra plads, at vi kan involvere borgerne og høre deres mening, siger borgmester Kent Max Magelund.

Gildhøjgård og Tjørnehøjgård er betegnet som bevaringsværdige bygninger, men bygningerne er dog i så ringe stand, at kommunen ikke vurderer, at det kan lade sig gøre at istandsætte dem.

Høringen er den første på området, hvor borgere kan komme med forslag til bestemmelser om blandt andet højder og bebyggelsesprocent.