Fortællinger om fordomme i folkeskolen

Journalisten Nagieb Khaja var i sidste uge på besøg på Brøndbyøster Skole for at tale om fordomme. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyøster Skole havde i sidste uge besøg af journalisten Nagieb Khaja, der holdt et foredrag om de fordomme, han selv har mødt gennem sin opvækst

Af Robert Hendel

Skal man stole på alt, hvad man får præsenteret i medierne?

Det var et af spørgsmålene, der blev besvaret, da den danske krigskorrespondent, dokumentarinstruktør og forfatter Nagieb Khaja besøgte Brøndbyøster Skole.

Han var inviteret for at fortælle om sine møder med fordomme, og hvordan han selv lærte at være kritisk, blandt andet over for historier i medierne. Det var netop den kritiske tilgang, der drev ham til at undersøge et tv-indslag i TV2 Nyhederne, der handlede om banden Triple A, der blandt andet huserede i det område, han selv var vokset op i.

– Da jeg så de udsendelser, undrede jeg mig. For jeg var vokset op i Avedøre Stationsby, og jeg kendte mange derude. Så jeg talte med folk derude, og jeg havde aldrig hørt om den bande, fortalte Nagieb Khaja fra den lille scene i midten af det svagt oplyste lokale.

Det viste sig, at banden var pure opspind, og folkene bag brugte den til at promovere en musikvideo og et tøjmærke. Den afsløring endte med at koste en redaktionschef jobbet.

Skaber ekkokamre

Afsløringen af Triple A er et godt eksempel på, at man ikke skal tro på alt, hvad man ser i tv, mener Nagieb Khaja.

Den 41-årige journalist nyder at komme ud på folkeskoler, fordi eleverne er enormt modtagelig over for de input, han kommer med.

– Jeg kan godt lide at præge folk i en kritisk retning. Jo ældre de bliver, jo sværere bliver det at rykke ved deres holdninger, forklarer Nagieb Khaja og tilføjer, at han ikke har nogen ambitioner om at fortælle eleverne, hvad de skal mene.

I stedet vil han ruste dem til at være kritiske over for de ting, de ser og hører – også i medierne. Det er især generaliseringer i medierne, som han gerne vil til livs.

– Jeg håber at kunne rykke ved et fortegnet billede af samfundet. Fordomme skaber en polarisering i samfundet, og det er en af de største udfordringer, vi står over for i øjeblikket, fordi kløfterne bliver større, siger Nagieb Khaja.

Han mener ikke, at det nytter noget at pege fingre hele tiden og simplificere ting.

– Når man får stereotyper i et demokratisk samfund, får man en kløft mellem befolkningsgrupper. Det får folk til at lukke sig mere om sig selv og danne ekkokamre, hvor folk kun taler med ligesindede, siger den kendte dokumentarist og tilføjer, at generaliseringerne aldrig har bragt noget godt med sig.

Ros til eleverne

Normalt er Nagieb Khajas publikum en del ældre end tilhørerne på Brøndbyøster Skole i sidste uge. Derfor var han også spændt på, hvordan eleverne ville tage imod hans oplæg.

– De virkede meget opmærksomme. Jeg forventer altid, at der er meget småsnak i den aldersgruppe, men jeg bemærkede ikke noget under mit oplæg. Det var en positiv oplevelse, siger Nagieb Khaja, der har stor ros til overs for elevambassadørerne, der har stået for hele arrangementet.

Det glæder to af de elevambassadører, som Folkebladet talte med kort efter oplægget. Samtidig føler de, at de har lært en masse af den godt 20 minutter lange monolog på scenen.

– Det var meget spændende, det han snakkede om. Især om at blive journalist. At han føler, at han kan gøre en forskel, fortæller Mads Elkær Olsen, der går i syvende klasse på Brøndbyøster Skole.

Også hans jævnaldrende skolekammerat Tobias Pedersen synes, at det var et enormt lærerigt foredrag.

– Med alle de fordomme, der har været, er det fedt, at han kan gå ud og sige, at det jo ikke er rigtigt, siger han.

Begge elever mener, at det er en vigtig lektie, at også medier tager fejl.

– Man skal ikke altid stole på det, der er i medierne. Man skal altid efterprøve påstande, lyder det fra Tobias Pedersen.

Foredraget med Nagieb Khaja var en del af skolens ”orange scene”-arrangementer, hvor eleverne inviterer kendte gæster ud for at fortælle om deres oplevelser.

Tidligere har skolen blandt andet haft besøg af komikeren Geo, der fortalte om sit kræftforløb.